夺权成功 英议会下院将就“脱欧”自由表决

英国议会下院25日表决通过一项修正案，从政府手中夺过当天议会议程决定权。

议会下院随后确定27日就退出欧洲联盟事宜举行系列“指向性投票”，以期从众多选项中确定一个能获多数人支持的“脱欧”前行方向。

【“掌舵”一天】

英国政府一般决定议会下院议程。然而，议会下院25日以329票支持、302票反对的表决结果通过保守党议员奥利弗·莱特温提出的一项修正案，要求就“脱欧”事宜“掌舵”一天。

英国广播公司报道，首相特雷莎·梅当天早些时候试图阻止修正案通过，承诺将组织系列表决，让议员们决定除“脱欧”协议以外的其他可能选项。然而，更多议员选择支持莱特温的修正案，称无法信任政府能把全部选项摆上台面。

为在表决中投支持票、与政府唱反调，3名政府政务次官不惜宣布辞职。

特雷莎·梅对议会“掌舵”表达“怀疑”，认为先前议员们的自由表决“产生自相矛盾结果，或根本没有结果”。

英国“脱欧”事务部发表声明，对表决结果表达“失望”，认为这一“颠覆不同民主机构之间平衡”的结果“创下危险、无法预测的先例”。英国政府“将继续呼吁现实主义，即任何考虑到的选项必须能用于与欧盟谈判”。

议会“指向性投票”对英国政府不具法律约束力。但按路透社的说法，议会下院多数议员如果真能就一个前行方向达成共识，会对特雷莎·梅构成压力。后者一直指认议会拿不出除“脱欧”协议以外的可行解决方案。

特雷莎·梅当天承认，“脱欧”协议截至25日所获支持不足以获议会下院通过，但她没有排除本周把协议第三度交予议会表决。可能的表决时间是28日。

【“乱麻”难斩】

经过两年多谈判，英国与欧盟去年11月达成“脱欧”协议，但协议两度遭英议会下院否决。英国持不同主张人士迄今无法弥合分歧，致使“脱欧”进程陷入“一团乱麻”。

为避免英国29日“无协议脱欧”，欧盟领导人上周与特雷莎·梅协商一致，把“脱欧”正式期限至少延至4月12日。英国届时须确定有意“无协议脱欧”、延期“脱欧”还是不“脱欧”。如果“脱欧”协议本周能获议会下院支持，则“脱欧”正式日期为5月22日。

英国广播公司报道，莱特温的修正案没有明确自由表决的具体内容。多家媒体分析，最有可能赢得多数议员支持的是英国以较软方式“脱欧”，即继续留在欧洲关税同盟或单一市场。其他选项包括“无协议脱欧”和不“脱欧”。

投票支持莱特温修正案的反对党工党领导人杰里米·科尔宾呼吁把“脱欧”协议诉诸全体公民投票。

主张较硬“脱欧”方式的英国保守党议员提出，只要特雷莎·梅承诺下台、另换新领导人主导与欧盟的未来关系谈判，他们就投票支持“脱欧”协议。

特雷莎·梅3个月前挺过保守党内部一次不信任投票，因而今年12月以前不会再遭遇党内“逼宫”。部分反对党人士认定，打破现有僵局的唯一方法就是议会提前选举。

主张英国“留欧”人士近期声势渐涨。数以万计民众23日在伦敦街头游行，呼吁举行“脱欧”二次公投。在线请愿政府撤销“脱欧”申请的签名者突破500万人。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)