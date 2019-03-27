英国王储首访古巴 会晤古巴国务委员会主席

英国王储查尔斯25日偕妻子卡米拉游览古巴首都哈瓦那，会晤古巴国务委员会主席米格尔·迪亚斯—卡内尔。

这是英国王室成员首次正式访问古巴，正值英方最紧密盟友美国试图孤立古巴革命政权之时。迪亚斯—卡内尔说，访问显示古英关系“状态良好”。

【关系良好】

迪亚斯—卡内尔在作为古巴国家领导人官邸的哈瓦那革命宫为查尔斯举行欢迎仪式，陪同后者检阅仪仗队。双方稍后举行会晤。按照路透社的说法，这是查尔斯夫妇全天行程的重头戏。

迪亚斯—卡内尔的妻子莉丝·奎斯塔陪同卡米拉参加欢迎仪式。会晤结束后，迪亚斯—卡内尔夫妇设晚宴款待查尔斯夫妇。

“我们荣幸地接待他们（查尔斯夫妇），向他们展示我们国家的骄傲，”迪亚斯—卡内尔当天晚些时候在社交媒体“推特”写道，“这次访问显示我们两国关系状态良好。”

路透社报道，访问旨在加强英古关系，同时是古巴与西方国家在更大范围实现关系正常化努力的一部分。

古巴政府在一份公告中说，迪亚斯—卡内尔和查尔斯说，两国关系在合作和相互尊重的基础上处于积极状态，两国愿意在教育、卫生、文化、环境保护、可持续发展等领域进一步合作。

根据古巴外交部发布的日程，查尔斯夫妇24日抵达哈瓦那，在古巴的访问将持续至27日。

【没有降温】

英古关系随美古关系一度解冻而显著改善。2016年，时任美国民主党籍总统贝拉克·奥巴马访问古巴不久，时任英国外交大臣、现任财政大臣菲利普·哈蒙德到访，英古关系开始升温。

不过，美古关系在现任共和党籍总统唐纳德·特朗普任内倒退，但英古关系并没有随之降温。

今年是古巴革命胜利60周年，英国王室成员首次到访，正值特朗普威胁对古巴施加更多制裁。他的国家安全事务助理约翰·博尔顿去年11月把古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜称作“暴政三角”。

委内瑞拉今年1月陷入危机，古巴支持以尼古拉斯·马杜罗为总统的委内瑞拉政府，招致美方更多指责。英国外交大臣杰里米·亨特25日在与古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯通电话时呼吁古方在“化解委内瑞拉危机中扮演更具建设性的角色”。

在美联社看来，本届美国政府对委内瑞拉的政策在欧洲和拉丁美洲部分国家得到支持，但对古巴政策得到的支持少得多。

【柔性外交】

访问古巴是查尔斯夫妇对加勒比地区访问的“外交加演”。查尔斯夫妇原定行程将近两周，访问曾经是英国殖民地的英联邦成员国以及英国海外领地。而古巴以前是西班牙殖民地。访问古巴是在英国政府请求下的额外行程。

请王室成员出访是英国“柔性外交”传统。法新社解读，查尔斯这次访问，正值英国首相特雷莎·梅寻求拓展新的海外市场，应对英国脱离欧洲联盟的经济影响。

古巴已经成为英国人海外旅游目的地之一，每年大约20万名英国人到这个加勒比海岛国旅游、度假。英方认为，古巴旅游业、新能源以及生物技术等领域蕴含广阔机遇。现年70岁的查尔斯将访问一家太阳能发电园区，会晤古巴企业家代表。

只是，英国与古巴贸易额近年下降幅度较大，从2013年1.686亿美元锐减至2017年6360万美元。

【走街访巷】

查尔斯夫妇25日白天戴着太阳眼镜，在加勒比海明媚阳光下游览哈瓦那老城。卡米拉打起遮阳伞，监督老城修缮工程的古巴历史学家欧塞维奥·莱亚尔充当向导。所到之处，遭遇不少好奇的古巴人和外国游客围观。

哈瓦那老城在西班牙殖民统治时期建设，数百栋建筑风格多样，色彩鲜明，堪称建筑艺术遗产。

查尔斯夫妇在梅赛德斯街为一座英国文学巨匠威廉·莎士比亚的塑像揭幕，做客英国伯明翰王室芭蕾舞团“台柱子”、古巴舞蹈家卡洛斯·阿科斯塔的工作室，还参观一间拳击训练房。

在一家私营理发店，查尔斯坐上一张古董般的红色皮垫白色靠背理发椅。近年来，这类私营店铺在古巴街头涌现，为古巴经济注入新活力。58岁店主何塞菲娜·埃尔南德斯咯咯笑着说：“他告诉我，我店里最好的东西是空调。”

哈瓦那老城还有一座小小的纪念公园，纪念英国已故王妃、查尔斯前妻戴安娜。为迎接查尔斯夫妇，古巴方面把公园重新装修一番。只是，查尔斯夫妇没有去那儿。

“他没有来，我有点失望，”73岁门卫玛加丽塔·雷戈说，“我猜，他们肯定是在最后一刻改变了行程。”（胡若愚）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)