印度48岁富豪逃亡一年多被捕 被控诈骗银行18亿美元

原标题：被控诈骗银行18亿美元

家族三代均为钻石商

在全球多地设有分店

特朗普儿子曾为其站台

去年5月的一天下午，一个矮个子、身材匀称的印度人沿着伦敦的老康普顿街快步走着，他低着头，好像不想引人注意。这时，来自印度孟买的喜剧演员帕尔本正坐在附近一家面馆的窗户旁，立刻认出了他，“他个子很小，但是那张脸，在印度可是家喻户晓，常常出现在各大报纸的头版。他是印度最大的诈骗犯，我就知道是他”，帕尔本回忆道。至此，印度珠宝商、亿万富翁尼拉夫·莫迪的行踪终于暴露。去年年初，他被指控犯下印度史上最大贷款欺诈案，涉案金额达18亿美元，逃出印度。国际刑警组织还对他签发“红色通缉令”。近日，48岁的尼拉夫·莫迪在伦敦被捕，结束了东躲西藏的逃亡生涯。

>>国际逃犯

涉嫌诈骗银行18亿美元

携50公斤黄金出境后行踪成谜

去年，印度曝出该国史上规模最大的贷款诈骗案，涉案金额达18亿美元，引发国际舆论关注。

报道称，印度第二大国有银行——旁遮普国家银行旗下位于孟买的一家分行被诈骗18亿美元，诈骗犯是印度珠宝商、亿万富翁尼拉夫·莫迪。从2011年开始，该分行的两名管理人员伙同莫迪伪造虚假的担保文件，让该银行的海外分行为几个特定账户持有者延展信用，而大部分授信企业都是莫迪的海外客户。目前，这两名银行管理人员已被印度联邦警方逮捕。

旁遮普国家银行向印度中央调查局控诉称，这起欺诈由莫迪主导，同谋还牵涉到莫迪的舅舅乔克西，他拥有印度最大的珠宝钻石加工、销售公司。随后，印度调查人员对莫迪进行调查，指控他与银行官员密谋性地从海外供应商支付的货款中获利。调查发现，莫迪和乔克西是通过虚报货物申报价值来骗取银行的放贷金额，骗取来的钱通过空壳公司以各项费用的名义转至自己的账户名下。

2018年1月，诈骗案被曝光后，莫迪和舅舅乔克西离开印度，很快就不见踪影。诈骗案被曝光前几周，乔克西通过安提瓜和巴布达的投资移民计划申请了该国公民身份。但莫迪的行踪一直成谜，有消息称，他仓皇离去前，拿走了几十万美元现金和50公斤黄金，还有更易携带的贵重宝石。国际刑警组织去年7月对他签发“红色通缉令”，进行全球通缉。

尽管是同姓，尼拉夫·莫迪与印度总理纳伦德拉·莫迪并没有关联。但由于没有能够阻止莫迪出逃，印度政府承受压力，这也一直是印度反对党攻击执政党的把柄。印度反对党国大党成员阿扎德说：“这么知名的人物居然能在诈骗调查过程中出境，令人惊讶。”

>>亿万富豪

印度最年轻的亿万富豪之一

家族三代均为钻石商

莫迪曾是印度知名的年轻亿万富豪，他是珠宝零售商“吉檀迦利”集团的董事长，该集团在印度拥有约4000多家零售店。净资产为18亿美元，在美国《福布斯》杂志公布的2017年印度富豪榜上排名第85位，年仅47岁的他是该榜单上最年轻的亿万富豪之一。

莫迪出生于比利时安特卫普，他的家族是印度古吉拉特邦帕兰普尔的著名钻石贸易商。上个世纪30年代，其祖父通过从孟买贩卖钻石到新加坡发家。他的父亲德帕克在比利时钻石之都安特卫普成立了吉檀迦利集团。莫迪曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院读书，19岁时辍学来到孟买，在家族集团下的公司做学徒。几年之后，莫迪就接管了吉檀迦利集团。经过近10年的历练，莫迪开始独立出击，从世界各地采购钻石，并将其出售给珠宝制造商。1999年，他成立火星钻石公司，在印度销售罕见的粉红钻石。

2009年，莫迪决定尝试珠宝设计。使他成名的是一颗戈尔康达（印度名矿）钻石项链，该项链与2010年11月在英国佳士得拍卖行被以300万美元的价格成功拍卖。一个月后，莫迪在新德里推出了他的第一家珠宝店，并以此为品牌。

2013年，莫迪首次进入《福布斯》印度亿万富豪榜，随着火星钻石公司的上市，莫迪的身价高达18亿美元。有报道称，莫迪拥有价值约84亿美元的钻石和黄金。

>>品牌宣传

旗下珠宝店开遍全球

章子怡曾为其香港分店站台

莫迪的珠宝品牌一度在全球有17家分店，在美国纽约、中国北京、香港、澳门等地都有分店。在纽约分店开业时，美国总统特朗普的儿子小唐纳德·特朗普曾为其站台庆祝。在香港分店开业时，他曾邀请国际影星章子怡参加开幕，当时莫迪送了一套手镯给章子怡。章子怡曾多次佩戴莫迪的品牌珠宝在公开场合亮相，还曾经发微博称“睡觉也舍不得摘掉”。

相对于拥有珠宝帝国的商人身份，莫迪更愿意人们把他看做文人或者艺术家。他声称自己设计的作品常常以大自然为灵感，将莲花、茉莉花、夜幕中闪烁的繁星以及璀璨星座等自然元素用钻石进行演绎。他还表示自己喜爱读书，每天一定会拿出三个小时他阅读，除了西方的艺术、诗歌、哲学，他对中国文化也颇为熟悉。他读过英文版的《论语》、《道德经》；他崇拜孔子，曾称儒家学说影响着他的设计。

>>行踪成谜

被印度喜剧演员偶遇

被曝加入逃亡亿万富翁俱乐部

莫迪被指控涉嫌欺诈、洗钱后，印度中央调查局冻结了他超过130亿卢比的财产。旁遮普国家银行开始向其追债，因无力偿还，莫迪名下的公司和珠宝店开始陆续关闭并申请破产。调查人员还查获了一万多件属于莫迪的进口奢侈手表，“他可能是为了送礼而进口这些手表”。

而莫迪本人则行踪成谜，印度媒体一度怀疑他躲在香港或纽约避风头。去年3月，莫迪曾在纽约申请破产保护。当时，印度总理莫迪与美国总统特朗普会晤时，曾要求特朗普把躲在纽约的莫迪驱逐出境。之后，莫迪的行踪再无暴露。此外，莫迪还在美国被控诈骗洛杉矶企业家420万美元。2018年10月，莫迪向该企业家出售了两枚定制的订婚钻戒，后被证明是合成钻石。

去年5月，印度孟买的喜剧演员帕尔本到英国伦敦去演出，在街边吃面时发现了莫迪的行踪。帕尔本说：“我每天都去这家面店，吃碗面然后去剧院。我一般都坐在窗边，那天却突然看到莫迪走过。他没剃胡须，带着苹果无线耳机，行色匆匆。但我还是一眼就认出了他，那张脸在印度可是家喻户晓，常常出现在各大报纸的头版。”

帕尔本虽然看到了莫迪，但对莫迪之后的行踪并不知晓，后来也没有人再看到莫迪在附近出现。

又过了一个月，英国媒体《每日电讯报》找到了线索。从去年6月份开始，《每日电讯报》的记者有了他行踪的线索，有消息称莫迪在英国寻求政治避难，试图寻求庇护，以免遭他所说的“政治迫害”。与此同时，还有消息称，莫迪加入了伦敦最臭名昭著的一个团体——印度逃亡亿万富翁俱乐部，他们都是在印度爆出丑闻之后，逃到伦敦的大富豪。

>>逃亡生活

住高级公寓开新公司

在伦敦的银行开户时被捕

《每日电讯报》记者还追踪到，莫迪住在伦敦西区价值800万英镑的公寓内，这是一套三居室公寓，窗外可以欣赏到伦敦的美丽景色。像这样的房产的租金，大约每月1.7万英镑（约合人民币15万元）。而且，莫迪正在参与一项新的钻石业务，该公司于去年5月成立，主要经营手表和珠宝批发，办公室位于距离他的新公寓仅几百米的地方。自从成为逃犯后，已经长出了小胡子的莫迪每天带着他的狗从公寓走到他的新办公室。当《每日电讯报》记者试图采访他时，他穿着一件由鸵鸟皮制成的夹克，至少价值1万英镑。对于记者提出的任何问题，他都拒绝回答。

据《每日电讯报》报道，从一位政府消息来源获悉，莫迪获得了英国养老金部门提供的国民保险号码，并且在印度当局通缉时能够在英国开设网上银行账户。 他还与位于伦敦西部的财富管理公司保持联系，该公司专门为富裕的外国人提供建议。

近日，现年48岁的莫迪在伦敦市中心被捕。报道称，当天他在伦敦市中心一家银行开设账户，银行职员随即联系警方。英国警方表示，逮捕是“代表印度当局”提出的，他们要求引渡他。法官拒绝给予他保释，他被还押至3月29日。 华商报记者 郭霁 编译

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