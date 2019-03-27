原标题：加拿大警方逮捕一名涉嫌参与绑架中国留学生的男子

新华社渥太华3月26日电（记者李保东）加拿大警方26日说，警方当天在安大略省多伦多市逮捕了一名涉嫌参与23日绑架一名中国留学生的男子。

多伦多约克区警方发布公告说，警方26日清晨逮捕了这名35岁男性嫌疑人。警方再次呼吁其余嫌疑人安全释放被绑架者并投案自首。

据警方发布的消息，一名男性中国留学生23日在多伦多地区马克姆市一所公寓的地下停车场被3名蒙面人劫持到一辆黑色汽车内，汽车随后驶离。事发后，警方公布了包括涉案汽车司机在内的4名嫌疑人的衣着等信息，征求破案线索。25日，警方根据民众提供的线索在多伦多市内找到涉案黑色汽车，当时车中无人。

案发后，中国驻多伦多总领馆立即启动应急机制，一方面与加拿大警方保持密切沟通，要求警方尽快解救被绑架学生；另一方面与学生家长取得联系，为其提供尽可能的协助。

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