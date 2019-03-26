原标题：韩国谴责日本审定通过主张独岛主权的小学教科书

新华社首尔3月26日电（记者陆睿）韩国外交部26日发表声明，强烈谴责日本政府审定通过宣称独岛（日本称“竹岛”）为日本领土的小学教科书。

声明强调，独岛从历史、地理、国际法上都属于韩国固有领土，韩方敦促日本政府立即撤回相关举措。

声明说，日本政府应该意识到，这次审定通过的小学教科书是在给小学生灌输错误的领土观念，这将对韩日两国发展面向未来的关系带来负面影响。日方应该直面历史教训，在后代教育问题上采取负责任的行动。

当天下午，韩国外交部还召见了日本驻韩国大使长岭安政并就此提出抗议。

据日本媒体报道，日本文部科学省26日公布了将从2020年度起开始使用的小学教材审定结果，数套宣称“竹岛”是日本“固有领土”的小学教科书在审定中获得通过。

独岛位于朝鲜半岛东部海域，面积约0.18平方公里。韩国、朝鲜、日本都宣称对该岛拥有主权。目前韩国实际控制这一岛屿。（参与记者：王可佳、姜俏梅）

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