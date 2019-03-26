希腊总理称其座机遭土耳其战机干扰 土方否认

新华社雅典3月26日电（记者于帅帅 李晓鹏）希腊总理齐普拉斯25日说，他当天出席活动乘坐的直升机遭土耳其战斗机干扰，土方“侵犯希腊领空”。但土方予以否认。
齐普拉斯当日乘坐直升机从希腊首都雅典前往东部爱琴海岛屿、毗邻土耳其的阿加索尼西岛，参加当地举行的希腊独立日庆祝活动。
据希腊国家通讯社雅典通讯社报道，齐普拉斯在抵达后发表讲话说，土耳其此举迫使他乘坐的直升机一度低空飞行，直至希腊战斗机前来阻止对方干扰。他说，土方此举毫无意义。
土耳其阿纳多卢通讯社当天援引安全人士的话报道，土耳其的飞机没有滋扰希腊总理的直升机，只是在爱琴海例行执勤而已。
希腊和土耳其长期以来在塞浦路斯和爱琴海领土纠纷等问题上存在分歧，希腊多次抱怨土耳其战机侵犯其领空。（参与记者：施春、秦彦洋）
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