原标题：综合消息：一些中东国家反对美国承认以色列对戈兰高地的“主权”

新华社北京3月26日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普25日签署公告，宣布美国正式承认以色列对戈兰高地的“主权”。巴勒斯坦、科威特、约旦、土耳其、黎巴嫩等国随后对此表示反对，认为此举将进一步恶化中东地区紧张局势。

巴勒斯坦总统府发表声明表示强烈反对。声明说，无论占领多长时间，戈兰高地的“主权”都不是以色列和美国能决定的。巴勒斯坦总统阿巴斯在声明中强调，任何不经联合国安理会、联合国大会的决定都不具有合法性，“我们对耶路撒冷和任何阿拉伯土地都不退让，美国规划的道路将加剧地区紧张和不稳定，不会给任何一方带来和平与安全”。

科威特副外交大臣哈立德·贾拉拉说，戈兰高地是叙利亚的领土，美国此举违反国际法和联合国安理会的相关决议，将进一步恶化中东地区紧张局势。贾拉拉呼吁特朗普撤销这一决定。

约旦外交大臣萨法迪发表声明说，约旦拒绝任何承认以色列对戈兰高地“主权”的行为，戈兰高地是以色列占领的叙利亚领土。“任何单方面行为改变不了戈兰高地作为叙利亚领土的事实，只会让局势变得更加紧张。”

土耳其外长恰武什奥卢说，这一决定不可接受，土耳其坚决反对。这一行为是对国际法准则的再次无视，将阻碍中东和平进程，增加地区紧张局势。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩对美国承认以色列对戈兰高地拥有“主权”的做法表示谴责，强调此举“直接影响到黎巴嫩的利益”，美方的决定违反了国际法和联合国安理会相关决议。

黎巴嫩外交部也发表声明予以谴责，认为美方决定违反了所有国际法原则，破坏了任何达成“公正和平”的努力。声明强调，戈兰高地是叙利亚和阿拉伯领土，没有任何决定能改变这一事实，没有任何国家能够歪曲历史“把一国领土转移给另一国”。声明同时警告，如果以色列妄图用武力和侵略来扩张领土，只会“被孤立和面临另一场军事失败”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。（参与记者：杨媛媛、赵悦、李良勇、王薇、聂云鹏、林晓蔚、施春）

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