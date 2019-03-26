原标题：财经观察：国债收益率倒挂不意味美国经济必然衰退

新华社纽约3月25日电 财经观察：国债收益率倒挂不意味美国经济必然衰退

新华社记者刘亚南

美国3月期和10年期国债收益率22日出现倒挂，即短期国债收益率反超长期国债收益率，这一2007年来首次出现的债券市场反常现象，被认为可能预示着美国经济面临新风险，这导致美国乃至全球股票市场近日出现波动。

从经济学原理来说，国债期限越长收益率越高，因此通常10年期国债的收益率要显著高于3月期国债。但美国历史上，也曾多次出现长期和短期国债收益率倒挂现象，并且往往在倒挂出现后不久美国经济就出现衰退。

这种国债收益率倒挂和经济衰退之间的“相关性”，给全球资本市场带来巨大压力，成为近期全球股市的重要波动源。不过，经济学家普遍认为，当前美国国债收益率倒挂并不必然意味着美国经济将衰退，但预示美联储或将降息。

自1980年代以来，在国债收益率倒挂后一两年内，美国经济往往出现衰退。例如，1998年9月收益率出现倒挂，2001年3月美国经济出现衰退；2006年1月收益率出现倒挂，此后不久就爆发次贷危机。

不过，虽然国债收益率倒挂和经济衰退存在“相关性”，但没有必然的“因果关系”。美联储前主席耶伦日前说，美国国债收益率倒挂并不预示美国经济将进入长期下行周期，当前国债收益率倒挂并不是经济将陷入衰退的信号。

杜克大学金融学教授坎贝尔·哈维认为，3月期和10年期国债收益率倒挂是观察经济的很好指标，但这种倒挂平均要持续一个季度才能作为经济将陷入衰退的可靠信号，否则只能预示经济增速放缓。

美国全国商业经济协会25日发布的前景调查报告说，受全球经济增长放缓和美国贸易政策影响，今明两年美国经济增速将大幅放缓至2.4%和2.0%，远低于2018年的2.9%。调查还显示，美国经济短期内不太可能出现衰退。

关于如何理解收益率倒挂的意义，耶伦指出，美国国债收益率倒挂可能是美联储需要降息的信号。美联储在20日货币政策例会结束后宣布，将联邦基金利率目标区间维持在2.25%-2.5%不变，并暗示今年年内不再加息。

美联储态度转向“鸽派”是因为美国经济频频显现增势放缓信号。美联储主席鲍威尔表示，虽然美国经济处于良好态势，不过去年9月以来的数据显示美国经济增长较预期有所放缓，就业增长也有所放缓，同时零售数据显示消费支出增长也将放缓。

美联储最新公布的预期数据显示，到2019年底联邦基金利率预期为2.375%，而上一次预测为2.875%。穆迪分析公司的研究报告说，美联储的这一预期变化令国债市场投资者感到吃惊，这意味着美联储或将降息。

(责编：刘洁妍、杨牧)