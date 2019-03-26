原标题：美军首次试射“两连发”陆基拦截弹

新华社华盛顿3月25日电（记者 周舟）美国国防部导弹防御局25日发布消息说，美军当天首次试射了“两连发”陆基中段防御系统拦截弹，成功摧毁了一个模拟“威胁目标”，验证了该系统对洲际弹道导弹的拦截能力。

美国国防部导弹防御局发布消息说，美军当天从位于太平洋马绍尔群岛夸贾林环礁的里根试验场发射了一个模拟洲际弹道导弹威胁的飞行器，分析各类传感器对该目标的实时监测数据后，又从加利福尼亚州范登堡空军基地发射两枚陆基拦截弹，两个发射地点相距超过6400公里。

测试中，一枚陆基拦截弹摧毁了太空中的飞行器，另一枚拦截弹观察了拦截过程，并精确击毁了飞行器被击中后留下的残骸，以确保将其完全摧毁。初始结果显示，测试达到了既定要求，项目官员将基于遥感数据等继续评估测试结果。

“这是连发的陆基拦截弹首次拦截复杂的洲际弹道导弹威胁目标，是一个关键的里程碑，”美国国防部导弹防御局局长、空军中将塞缪尔·格里夫斯说，陆基中段防御系统完全按设计运行，测试表明美国拥有能阻击真正威胁的武器，有能力完成任务且令人信服。

陆基中段防御系统是美国一体化反导系统重要组成部分，旨在防御美国本土可能遭受的洲际弹道导弹袭击。陆基拦截弹是陆基中段防御系统的拦截武器，由助推火箭和外太空杀伤飞行器组成。

2017年5月，美军首次对陆基中段防御系统拦截洲际弹道导弹的能力进行测试，并获得成功。

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