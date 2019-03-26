外交部：希望日本以更积极的姿态参与共建“一带一路”

人民网北京3月26日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

全文如下：

问：据报道，此前在香港滞留并寻求庇护的沙特姐妹已前往第三国。你能否介绍中国政府与沙特政府就此事讨论的情况？沙方是否请求中方将二人遣返沙特？

答：根据《香港特别行政区基本法》，香港特区政府对各国或各地区人员入境、逗留和离境可实行出入境管制。关于外国公民在香港出入境事宜，请询香港特区政府。

问：朝鲜劳动党副委员长李洙墉今日抵达北京，请问是否会与中国官员会面？美国对朝政策特别代表比根访华，有进一步消息吗？比根访华和李洙墉访华有关联吗？

答：关于第一个问题，目前我没有可以发布的消息。

关于美国对朝政策特别代表比根访华，昨天我已回答过相关问题。中方同有关各方就半岛事务一直保持密切沟通协调，有重要信息我们会及时发布。

问：根据机密文件，中国和俄罗斯向联合国安理会朝鲜制裁委提交的报告显示，中国将境内部分朝鲜劳工遣送回国。你能否透露目前在华朝鲜劳工的人数是多少？中方遣返的人数又是多少？

答：你说这是一份机密的文件，那你是从哪儿得到这种机密内容的？

有人向记者透露了这份报告。

是谁透露的？

我不知道。

中方一贯认真、严格执行安理会通过的涉朝决议，履行自身承担的国际义务。为执行安理会第2371和第2375号决议，中国国家外专局曾经多次发布公告，要求落实决议中有关朝鲜海外劳工的规定。事实上，中方也一直在认真严格地落实。不久前，中方向联合国安理会朝鲜制裁委员会提交了有关报告。

问：特朗普总统昨天签署总统令正式承认以色列对戈兰高地的主权。很多国家谴责了这一行动。中方对此持何立场？

答：国际社会公认戈兰高地是被占领土，联合国安理会曾经多次通过决议，要求以色列从戈兰高地撤出。中方反对通过单方面行为改变事实，不希望看到地区局势进一步紧张升级。

问：日本的文部科学省刚刚发布了教科书审定结果，我们发现小学教科书明确提到“尖阁诸岛”是日本的固有领土。请问中方对此有何评论？

答：在钓鱼岛问题上中方的立场是明确的、一贯的。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，无论日方怎么说、怎么做，都改变不了这一事实。

问：美国国务院发布报告称，中方系统性地阻止美外交官、记者和普通人赴西藏旅行。美方去年提出的9次进藏申请5次被中方拒绝。中方对此有何评论？

答：我们看到了美国国务院的有关报告。

首先，美方所谓“对等进入西藏法”严重违反国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，向“藏独”分裂势力发出严重错误信号，对中美交流与合作具有严重危害性。中方对此坚决反对。美方根据上述国内法发布的所谓报告罔顾事实，充满偏见，中方绝不接受。

我要在这里强调，西藏事务纯属中国内政，不容任何外国势力干涉。中国西藏对各国人士是开放的。同时考虑到当地特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取一定管理和保护措施，这是完全必要，无可非议的。中方欢迎更多外国人士到中国西藏地区访问、旅游、经商，这一立场不会改变，但前提是必须遵守中国法律和相关规定，履行必要手续。

我们敦促美方充分认清涉藏问题的高度敏感性，采取切实措施消除上述报告造成的消极影响，停止利用涉藏问题干涉中国内政，以免给中美关系和两国交流合作造成损害。

问：据报道，日本首相安倍晋三昨天表示，如“一带一路”倡议能满足开放、透明等条件，日方愿同中方开展第三方合作。请问中方对此有何回应？

答：我们注意到有关报道。中日两国领导人已就在“一带一路”框架下开展第三方市场合作达成重要共识。去年安倍晋三首相访华期间，双方共同举办了首届中日第三方市场合作论坛，并签署了多项具体合作协议。共建“一带一路”为中日深化互利合作提供了新平台。我们希望日方能够以更加积极的姿态参与共建“一带一路”。中国愿同各国一道，坚持共商共建共享，高质量、高水平共建“一带一路”，更好地造福各国人民。

问：此次习近平主席访法期间，中方签署了价值350亿美元的空客飞机采购协议，这比预计的多一倍。目前中美经贸磋商仍在进行，这是否是中方向美方释放的某种信息？

答：关于中方同空客公司签署采购空客飞机协议，据我了解，中方相关企业已经发布消息，你可以上网查询。

中法两国在航空领域长期开展互利合作，取得了丰硕成果。空客公司为中国民航机队的成长和航空运输的现代化作出了积极贡献。同时，中国航空业和航空市场的发展也有力推动了空客公司的成长。

中方会根据中国航空运输业的发展和市场的需求，继续同有关各方保持航空领域的合作。

问：关于原计划本周在成都举行的泛美开发银行第60届年会，你是否还有进一步表态或新的消息？中方是否担心与拉美国家的合作会受到影响？

答：你既然问到了泛美银行第60届年会的问题，我就在这里做一个全面的回应。事实上，几天前，我已经回答了一些媒体关于此事的询问。

泛美开发银行第60届理事会年会原定于3月26日至31日在成都举行。中方作为承办国对此次年会高度重视，做了大量筹备工作，希望与各方共同努力，将年会开成团结、合作、共赢的会议，取得圆满成功。

包括中方在内的绝大多数泛美行成员国也都认为，泛美行年会是金融界的会议，应聚焦金融合作，不是讨论敏感政治议题的合适场合。但个别国家持续搅动委内瑞拉问题这一敏感政治议题，在各成员国存在严重分歧的情况下，在年会临近时仓促通过瓜伊多任命的新理事和执董，并坚持推动其来华与会。

中方在委内瑞拉问题上的立场是一贯的、明确的，主张各方都应恪守《联合国宪章》宗旨和原则，遵循国际法和国际关系基本准则，不干涉委内瑞拉内政。虽然瓜伊多提名的理事通过了泛美行表决程序，但瓜本人并非经合法程序产生的总统，缺乏合法性，中方难以允许其代表来华参会。更迭委在泛美行的代表既无助于委问题的解决，也破坏了泛美行年会氛围、干扰了会议的筹备进程。

为保证年会顺利进行，中方表明对委代表与会问题的审慎态度，也提出合情合理的解决方案，并持续与有关各方深入沟通、协调立场，呼吁各方秉持友好合作的办会初心、避免将会议政治化。这从根本上符合各方的共同利益。中方提出的意见和方案，体现了对泛美行和各成员的尊重，也体现了中方作为东道国希望成功办会的诚意，是负责任的表现。然而，个别国家不顾年会宗旨，不顾中方立场和关切，不顾东道国的真诚努力，强人所难，坚持操弄委内瑞拉问题，强行让瓜伊多代表来参会，导致年会无法按计划顺利举行，这是各方都不愿看到的，责任不在中方。

中方对泛美行决定取消成都年会深表遗憾。据我了解，绝大多数泛美行成员国都认同中方的主张，认为年会应当聚焦金融合作，不应该受到争议性政治议题的干扰，也非常清楚究竟是谁在阻挠会议的成功举办。中方相信，我们与泛美行和广大拉美国家的合作不会受到干扰，对未来加强彼此间的合作充满信心。

问：美国总统国家安全事务助理博尔顿昨天谈及委内瑞拉局势时称，美方不会容忍“敌对外国势力”干涉西半球事务。中方对此有何评论？

答：首先，我想西半球的国家，特别是拉美国家都是主权独立国家，它们有权决定自己的外交政策，有权决定以何种方式同哪些国家开展互利合作。

第二，中方一贯坚持在和平共处五项原则基础上发展同包括委内瑞拉在内的拉美国家以及世界各国的友好合作关系。

第三，委内瑞拉问题只能由委内瑞拉人民来解决，委内瑞拉保持稳定符合委内瑞拉的利益，也符合地区的利益。中方愿与国际社会一道努力帮助委内瑞拉尽快恢复稳定。与此同时，我们也会坚定不移地同拉美国家继续发展友好互利合作。

最后，拉美事务不是某一个国家的专属，拉美地区也不是某一个国家的后院。

(责编：刘洁妍、杨牧)