奏好中法共建一带一路合唱曲

公元前100多年，中国就开始开辟通往西域的丝绸之路，成就了辉煌的东西方经贸和文化交流之路。曾经，中国的丝绸顺着古丝路进入欧洲，法国中部城市里昂正是古丝路的终点。如今，中欧班列、港口合作、第三方市场等“一带一路”框架下的合作将数千年的交往历史激活，揭开了中法友好的新篇章。充满信心、热切期盼、不可错过，成为法国人评价“一带一路”建设的关键词。

“时刻准备着更多中欧班列的到来”

在法国杜尔日火车站的办公室向外看去，卸货区堆积着各色集装箱，装卸车辆正在作业，数条铁轨向远方延伸。“中欧班列选择杜尔日是正确的。一旦中国的列车到达，货物就可以迅速地装车运往法国和欧洲各国的城市，时间不超过一天，快捷方便。”杜尔日火车站业主公司DELTA3 销售经理格扎维埃·佩兰说道。

杜尔日是法国北方的物流重镇，距离巴黎不到200公里。始建于2001年的杜尔日火车站集公路、铁路、水路联运一体，几乎每天都有列车发往法国各大城市，也能以水路和公路通往安特卫普、阿姆斯特丹、巴塞罗那、杜伊斯堡等欧洲城市。2017年11月，中欧班列疾驰而来，杜尔日和中国武汉实现了火车货运直达，为这一枢纽站点开辟了新的商机。

佩兰介绍，从中国来的中欧班列主要是法国运动品牌迪卡侬集团和标志雪铁龙集团的定制列车，列车进站、清关、装卸、转运等流程十分顺畅。中欧班列的到来给该企业增加了6%到7%的业务量，仓储、装卸等工作量增加，也让杜尔日火车站“美名远扬”。佩兰指着中欧班列路线图说，铁路运输的好处显而易见。一是省时，每趟列车15天左右就可以到达；二是安全，火车运行平稳，受外界因素影响小。他说，如今中欧班列已经连接了很多欧洲和中国内陆城市，不仅能节省物流时间和成本，还有助于欧洲产品打开中国内陆市场，法国企业也应该抓住这个机会。

佩兰开车带记者绕了一圈杜尔日火车站物流园，除了迪卡侬外，法国一些家具品牌、玩具厂商在此建立仓库，还有德国、荷兰等国的物流承运商在此设点。佩兰表示，杜尔日火车站的条件优越，拥有众多的合作伙伴，未来西班牙、英国等地的产品也可以经过法国出口到中国。杜尔日火车站现有14条铁轨，5架桥式起重机以及充足的装卸设备，可以办理入关等手续，每周接待好几趟中欧班列都没有问题。佩兰信心满满地说：“万事俱备，我们期待并时刻准备着更多的中欧班列到来。”

目前，该企业正在扩建物流仓库、增加铁道数目以提升接待能力，物流园区内还将新建餐饮、酒店、娱乐等服务设施。“万事开头难，成功不是一蹴而就的。到杜尔日的中欧班列开通仅一年半，还没有实现定期来往。一些企业对其还不够了解，一些企业还在观望之中。”佩兰相信未来会有更多的法国企业需要中欧班列、愿意搭乘“一带一路”这趟列车。

“让更多城市拥抱‘一带一路’”

周一的早晨，马赛国际商贸城最为繁忙。记者一早抵达时，不少商铺面前停着客户的车辆，一些零售商已经开始装货，即将满载而归。

该商贸城由旅法华商投资成立，得到了马赛市政府重点扶持。开业一年多来，占地1.65万平方米的商贸城已有近百家批发商入驻，马赛老城、周边城市以及北非国家的批发商都选择在此落户。由于地理位置优越、交通便利以及配套设施齐全，来自法国、西班牙、意大利以及摩洛哥等北非国家的客商络绎不绝。记者探访了解到，商贸城给这些生意人带来了前所未有的体验：摆脱了马赛老城道路狭窄、停车位少的烦恼，批发商迎来了更多的客户，零售商则有了更多产品选择，还享受到了服务的便利。

拉扎尔经营着一家鞋包店铺，在电视上看到到商贸城落成的消息后，决定将位于法国东南部城市格勒诺布尔的店铺转移过来。一年多来，拉扎尔的店铺已经形成了稳定的客源，商品卖到了西班牙、意大利、摩洛哥等国家。记者采访时，拉扎尔刚刚送走一位来自蒙彼利埃的客商。“这位客人已经是第三次光顾了。来这儿以后客人多了，收益也就多了。”拉扎尔对记者说，“现在只是故事的开头，随着商贸城规模的扩大和知名度的攀升，商户们会受益更多，我对此充满信心。”

“马赛人通过商贸城加深了对中国‘一带一路’倡议的认识。”商贸城业主合伙人居万·勒梅对记者说。在他看来，商贸城提升了马赛在国际贸易中的吸引力，还为当地创造了就业，取得了良好的经济效益和社会效益，是法中商贸合作的范本。另一位合伙人格扎维埃·吉奥刚迪表示，马赛商贸城为想要参与到“一带一路”项目中的法国人增加了信心。

法国普罗旺斯—阿尔卑斯—蓝色海岸大区议会主管国际关系的副主席卡罗琳·波兹芒捷评价称，马赛国际商贸城已成为法国、南欧以及北非国家与中国之间重要的进出口平台，是马赛对接“一带一路”建设的重要举措。“马赛市政府的定位十分明确，就是要成为法国对接‘一带一路’倡议的前哨和门户。”卡罗琳·波兹芒捷告诉记者，随着更多项目的落实，双方将进一步加强在贸易、人工智能、旅游、环保等领域的合作，“共同演奏好这首合唱曲，惠及当地民众”。

“不能错过‘一带一路’的机遇”

“‘一带一路’倡议十分重要，法国愿积极参与。”一年前，法国总统马克龙访华时强调，“一带一路”倡议孕育了众多机遇，将促进法中两国开展更广泛的合作。在这一背景下，法国各界对于共建“一带一路”表现出了极大的热情。

去年6月，法国参议院发布首份评估“一带一路”倡议的报告，呼吁法国积极融入“一带一路”建设，在推动欧中合作上发挥引擎作用。报告牵头人法国参议院外交、国防和军队事务委员会副主席阿利扎尔在接受媒体采访时表示，法国应该以积极的姿态参与其中，扮演引导角色，从而动员整个欧洲也加入“一带一路”。

中欧班列累积开行至今已经突破1万列，到达欧洲15个国家49个城市，成为世界上广受欢迎的公共产品和合作平台，受到法国各界的关注。法国农业部今年初专门成立“一带一路”工作组，对中欧班列开展了研究。法国农业部认为，铁路运输快捷、成本低等将有利于将附加值高、保鲜要求高的法国农产品出口到中国，这对于牛肉、猪肉、蔬果等农业产业非常具有吸引力。法国国际关系与战略研究院发表文章称，到2030年中国中产阶级人口将达到8亿，中国消费模式正在变化，对法国肉类、奶制品、葡萄酒、谷物类等农产品的需求会不断增加，法国要融入“一带一路”倡议拥有不少优势，法中农业贸易将会因之更加活跃。

“火车跑起来，财源滚滚来”。巴黎大区也表达了“不能错过‘一带一路’”的态度。去年底，巴黎大区国土整治与城市规划研究院发表报告，对中欧班列表示出强烈兴趣。报告说，如今95%的国际货物往来依靠海上运输，中欧班列提供了路上解决方案，在欧亚之间形成了多条物流闭环，“在法国铁路正待整修的当下，巴黎大区必须融入这一洲际贸易网络”。

据悉，法国铁路货运从上世纪70年代起开始没落，目前的运载里程降低到了300亿公里，几乎减少了一半，仅占货物运输总量的15%，丢失了30%的货运市场份额。报告称，随着中欧班的开启，铁路货运重现生机，德国、东欧国家等从中获益良多，很多来自中国的货物常常是到达德国后，再经过公路运输抵达法国。报告建议：“巴黎大区拥有1200万人口，是欧洲和国际上不可避开的物流中心，更应该积极地加入‘一带一路’建设。”

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