人民网巴黎3月26日电（记者龚鸣、车斌）当地时间24日，由中国五洲传播中心、法中文化艺术交流中心、法国国际电视五台联合主办光影流年—中法友好故事会在巴黎举行。格雷瓜尔·戴高乐、阿兰·蓬皮杜等法国知名人士和中法合拍老电影《风筝》扮演者们来到现场，讲述中法友好故事。当天中国山西省与法国塞纳—马恩省、法中友好协会还达成了人文交流合作等多项成果，中法友谊在新时代继续前进。

在“戴高乐与蓬皮杜家族的中国情缘”图片展上，法国著名摄影家、法国前总统戴高乐将军的侄孙格雷瓜尔·戴高乐用镜头记录下了中国多彩的人文画面，见证当代中国的巨变。格雷瓜尔已多次来到中国，走遍中国大江南北，他说：“每一次都到达新的地方，有新的见闻。”“我从中国之旅带回的图像见证了中国的社会变迁，也见证了中国传统文化的延续。汽车取代了自行车，智能手机代替了草稿本，背景可以变化，时间可以加速，但是中国依然魅力可亲。”

法国前总统乔治·蓬皮杜之子阿兰·蓬皮杜也分享了他的故事。蓬皮杜是第一位访问中国的法国总统，阿兰·蓬皮杜2017年第一次来华时首先选择到访父亲曾经参观访问过的大同市。多年来，阿兰·蓬皮杜一直致力于法中交流，并推动建立蓬皮杜大同国际艺术社区。他说：“缅怀历史是为了铺就明天。祝愿两国关系深入发展。”

“你好，宋小清！”清脆的童声响起，小女孩妮科尔被哥哥抱在怀里，和他们的中国朋友宋小清热切地贴面亲吻，纯真无邪的笑容令人动容。这是60余年前中法合拍彩色儿童故事影片《风筝》中的一幕。彼时，这部电影在中法两国产生轰动，获得了多个国际电影节重要奖项。时隔60余年，当电影画面定格在这一相遇时刻，当年妮科尔和宋小清的扮演者西尔维亚娜·罗森贝格和刘祥生再次在舞台上拥抱，双手紧紧地握在一起，台下响起热烈的掌声。

至今，两名老人还清晰记得剧组的往事。刘祥生特意带来了一架和电影中相仿的孙悟空风筝，说道：“它载起了中国和法国人民的友谊。”罗森贝格则讲述道：“那时我在剧组年龄最小，我累了就有中国的大孩子背我，我一直记得这些热情友好的中国人民。”她告诉记者，60多年后能和当年的小伙伴再次重聚，回忆在心底翻滚，心情非常激动， “这是梦想成真的时刻”。她说，接下来要去中国看一看，重温这份来自中国的友谊。

如今，《风筝》的故事还在延续。中法两国正在联合制作纪录片《风筝 风筝》，以寻找影片《风筝》主创主演人员为主线，讲述中法两国演员团聚重逢的动人故事。法国年轻人安托万告诉记者，非常感恩这次活动上分享的故事，中法演员六十年重聚的故事尤其令人感动。“作为年轻一代的法国人，我也想找到我的‘风筝’”。安托万说，他目前正在和中国朋友从事中法戏剧艺术方面的交流，希望能继续推动中法文化之间的交流。

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