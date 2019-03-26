意移动支付势头迅猛 报告：年交易额或达百亿欧元

据欧洲时报网报道，近日，意大利米兰理工大学的一份报告显示，2018年，意大利移动支付的整体交易规模快速扩大，较往年上涨了650%。报告预计，未来几年内，意大利移动支付的年交易额将达到100亿欧元。

资料图：意大利米兰街头。 中新网记者 李卿 摄

报道称，近日，米兰理工大学数字创新观测部门(Osservatori Digital Innovation del Politecnicodi Milano)发布了有关移动支付的最新报告。该报告称，意大利有约100万人正在使用手机支付，平均每人每年的交易额为500欧元。

该报告统计称，1/3的人使用本土移动支付软件Satispay。2018年，通过Satispay进行支付的交易总额达1亿欧元，占移动支付总交易额的60%。

此外，报告还显示，很多意大利家庭选择改变传统的支付方式，开始接受新的支付模式。2018年，意大利信用卡和数字支付的交易总额为2400亿欧元，比上一年增长了9%，交易数量共42亿笔(比上一年增长16%)，平均交易额为57欧元(比上年下降6%)。

报告预计，数字支付在2021年将超过1250亿欧元。

该报告认为，传统支付模式转向移动支付模式势不可挡。2018年，意大利通过手机支付的总交易额比2017年上涨了40%，共84亿欧元，占电子商务总交易额的31%。其中，用于购买食品的总额占比32%，服装占45%。

此外，意大利人用在支付共享汽车和自行车上的费用为9000万欧元(比2017年增长49%)，用于支付停车费的总费用为3500万欧元(比2017年增长29%)，用于购买公交或地铁票的总费用为1500万欧元(比2017年增长11%)。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)