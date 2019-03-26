韩国欲在日韩争议岛屿附近进行海洋调查 日本抗议

据日本共同社26日采访日本外务省获悉，韩国政府机构计划在日韩争议岛屿(韩国称“独岛”，日本称“竹岛”)附近海域，用无人观测装置实施海洋调查，已在网上公布相关概要。对此，日本政府以“无法接受没有事先征得同意的海洋调查”为由，通过外交渠道向韩方提出了抗议，要求停止计划。

据报道，日本官房长官菅义伟谴责称：“遵照有关‘竹岛’主权的我国立场，无论如何也不能接受。”2月，韩国的海洋调查船在争议岛屿附近航行。日本政府认为，韩方有意在争议岛屿和附近海域加强实际控制，正保持警惕。

日本外务省称，海洋调查计划由韩国政府机构“国立海洋调查院”于3月4日公布。内容是通过无人观测装置，对争议岛屿附近的海底地形、天气状况、海流等进行为期数月的调查，目前正在进行招标。

报道称，无人观测装置可能是通过远程操控航行于海面上的装置，被称为“自主型海洋观测装置(AOV)”，可进行长期观测。

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