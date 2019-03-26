人民网>>国际

韩国欲在日韩争议岛屿附近进行海洋调查 日本抗议

2019年03月26日15:36  来源：中国新闻网
 

据日本共同社26日采访日本外务省获悉，韩国政府机构计划在日韩争议岛屿(韩国称“独岛”，日本称“竹岛”)附近海域，用无人观测装置实施海洋调查，已在网上公布相关概要。对此，日本政府以“无法接受没有事先征得同意的海洋调查”为由，通过外交渠道向韩方提出了抗议，要求停止计划。

据报道，日本官房长官菅义伟谴责称：“遵照有关‘竹岛’主权的我国立场，无论如何也不能接受。”2月，韩国的海洋调查船在争议岛屿附近航行。日本政府认为，韩方有意在争议岛屿和附近海域加强实际控制，正保持警惕。

日本外务省称，海洋调查计划由韩国政府机构“国立海洋调查院”于3月4日公布。内容是通过无人观测装置，对争议岛屿附近的海底地形、天气状况、海流等进行为期数月的调查，目前正在进行招标。

报道称，无人观测装置可能是通过远程操控航行于海面上的装置，被称为“自主型海洋观测装置(AOV)”，可进行长期观测。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

深度阅读

国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】

国际|国际观察|外媒关注

妙语连珠回应媒体关切 佳句频出亮出中国主张 3月8日上午，十三届全国人大二次会议新闻中心举行记者会，国务委员兼外交部长王毅就“中国外交政策和对外关系”回答中外记者提问。会上，王毅就中外记者提出的国际热点问题进行回应，全程妙语连珠、佳句不断，亮出了新时代中国特色大国外交的立场和主张。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved