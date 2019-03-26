泰国大选非正式结果公布，各党派下一步怎么走？

据泰国头条新闻报道，当地时间3月25日16时，泰国选举委员会公布泰国大选非正式结果。在下议院350个分区议席(不包含党派推荐的150席)中，为泰党获得最多席位，人民国家力量党位列席位数第二，但总得票数最多。

根据选举委员会公布的名单，初步判定有9个党已进入国会下议院，其中为泰党获得137个席位，人民国家力量党预计获得97个席位，此外，泰自豪党39席、民主党获得33个席位、新未来党30席、泰国发展党6席、民族党6席，国家发展党和泰民族合力党各1席。

目前，为泰党和人民国家力量党均认为自己有权先组阁，两政党均表示将推动组阁进程。按照目前的得票数，没有任何政党可以获得超过半数席位而独立组建政府，所以寻求盟友联合组阁成为最有可能的方式，因此，其他各政党的态度将起到关键作用。

【为泰党：下议院席位数第一 寻求领衔组阁】

3月25日下午3时，泰国为泰党在新闻发布会上宣布，该在本次大选中获得下议院最多议席，共137个席位，下一步将开始准备组阁新政府。

为泰党总理候选人素达拉在发布会上声称：“我们下一步将联合遵守原则、拥有相同理想、不续权的党派一齐合作组阁新政府，即使这只是大选选举的非正式结果。”

为泰党秘书长普密唐表示：“按照规定，获得席位最多的党派拥有组阁权，我们将与承诺不续权的党派合作组阁。”

【人民国家力量党：所获票数第一 将寻求联合组阁】

自为泰党宣布在大选中获得最多议员席位将组建政府后，人民国家力量党也于3月25日下午17点左右举行发布会，宣布根据选举委员会的非正式统计结果，该党共获得7939937的票数，位于所有党派的第一名。

因此，人民国家力量党表示，也将开始与治国理念和政策合适的其他获选政党接洽，寻求合作进行联合组阁。

【泰自豪党：暂无组阁想法 立场尚不明确】

25日，泰自豪党党魁阿努霆在个人社交网站上发文表示，泰自豪党现在暂时还没有明确想要与哪个党组阁的想法，要等待选举委公布非正式大选的最终结果。

【民主党：等党内事务处理完毕再考虑组阁】

25日，在谈及与他党联合组阁一事时，泰国民主党首席顾问兼前总理川立派回应称，目前党内还没有谈及此事，因为现在必须先处理完党内事务。在前总理阿披实辞职后，选出新党魁才是最重要的事情。与哪个政党合作组阁等一切事务，都要等党内事务处理完毕。

【新未来党：承认为泰党第一，提出组阁条件】

新未来党于25日16时40分举行发布会，承认为泰党在本次大选投票中拔得头筹拥有领衔组阁权，并表示将接受为泰党提名的素达拉为总理人选。

该党党魁塔纳通表示，若要新未来党同意联合组阁，必须答应以下三个条件：修改泰国2017宪法；取消现行法律对军政府维稳委的特权法案；改革军队使之符合民主。

此外，新未来党还呼吁选举委员会公布大选投票细节。

【大选结果不明晰 变数仍存】

据悉，泰国国内对于本次投票的方式、过程以及结果产生了质疑。据非正式统计结果，全国51205624名选民中，投票率约为65.96%，废票率达到5.6%，投弃权票者达到1.5%。

此外，选举委数次推后公布大选结果，多个地方出现计票失误的问题，引发质疑。新未来党等政党也将于27日向选举委员会递交倡议，要求公开选举投票过程中的所有数据来证明选举透明公正。因此，此次大选可能还有许多未知变数。

3月25日，泰国国防部发言人公开表示，希望各方都能接受大选票数结果。国防部长兼副总理巴逸称，希望大选过后国家依然能够和平稳定。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)