美国防部拨10亿美元给特朗普修墙 遭民主党反对

据美媒报道，美国国防部25日晚通知国会，已批准拨款10亿美元，在美墨边境修建新的边境墙，此举立即遭到民主党议员的反对。

美国有线电视新闻网(CNN)获得了五角大楼25日发给国会的一份预算重编通知，通知显示，高达10亿美元的拨款将用于在南部边境修建57英里长的栅栏、改善道路和其他措施。

美国国防部25日晚授权美国陆军工程技术公司开始为这个项目进行规划和施工。据国防代理部长沙纳汉给国土安全部部长尼尔森的一封信，国防部将把资金用于尤马和埃尔帕索边境沿线18英尺高的围栏。

报道称，25日的声明只是特朗普政府为修建边境墙提供的第一个10亿美元资金。特朗普政府此前曾表示，计划在未来某个时候再拨出15亿美元。

参议院民主党人对此表示强烈反对。参议院国防与军事建设委员会、退伍军人事务部及相关机构民主党议员向代理国防部长沙纳汉发送了联合签名信，反对将10亿美元军事反毒资金用于修墙。

今年2月，美国总统特朗普宣布全国进入紧急状态，以筹集数十亿美元用于修建围墙。作为他的声明的一部分，他指示使用反毒品资金来部分资助新的围墙建设。

特朗普政府计划拨款80亿美元用于修建美墨边境墙，其中61亿美元将来自国防部。在这61亿美元中，预计25亿美元来自军事反毒项目，36亿美元来自军事建设项目。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)