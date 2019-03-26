2016年以来法国烟民减少160万 政府：各项措施见效

据欧洲时报网报道，当地时间25日，法国总理府公布了一组数据称，2016年以来，法国每天都抽烟的烟民人数减少了160万。

数据表明，仅在2018年上半年，法国每天都抽烟的烟民人数下降了60万人，加之2017年每天都抽烟的烟民人数下降了100万人，所以累计共有160万人。这一数据被法国政府称为“历史性突破”。

报道称，法国政府将吸烟人数下降归因于近期采取的各项措施：比如到2020年，法国政府将把每包烟的价格逐步上调至10欧元；法国社会疾病保险可以报销部分尼古丁代替品；在每年11月推出“无烟月”等。

据介绍，烟草是法国人患癌症和心血管疾病并致死的首要原因，每年都会有78000法国人死于吸烟，平均下来每天约有200人死于吸烟。

根据世界卫生组织的数据，全球每年有超过700万人死于烟草，其中包括90万被迫吸二手烟的人。

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