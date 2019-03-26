2016年以来法国烟民减少160万 政府：各项措施见效

据欧洲时报网报道，当地时间25日，法国总理府公布了一组数据称，2016年以来，法国每天都抽烟的烟民人数减少了160万。
数据表明，仅在2018年上半年，法国每天都抽烟的烟民人数下降了60万人，加之2017年每天都抽烟的烟民人数下降了100万人，所以累计共有160万人。这一数据被法国政府称为“历史性突破”。
报道称，法国政府将吸烟人数下降归因于近期采取的各项措施：比如到2020年，法国政府将把每包烟的价格逐步上调至10欧元；法国社会疾病保险可以报销部分尼古丁代替品；在每年11月推出“无烟月”等。
据介绍，烟草是法国人患癌症和心血管疾病并致死的首要原因，每年都会有78000法国人死于吸烟，平均下来每天约有200人死于吸烟。
根据世界卫生组织的数据，全球每年有超过700万人死于烟草，其中包括90万被迫吸二手烟的人。
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】