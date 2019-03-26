欧洲议会选举: 法国欧盟事务部长代表执政党参选

据欧洲时报网报道，为代表法国执政党共和国前进党参加5月26日举行的欧洲议会选举，法国外交部欧盟事务部长卢瓦索已于25日正式向政府请辞。

报道称，今年54岁的娜塔莉·卢瓦索是一名职业外交官。她在2012年至2017年曾出任法国国家行政学院院长，2017年6月21日起担任法国欧盟事务部长。

2019年3月14日，在一场与勒庞辩论的电视节目中，卢瓦索当众宣布将会代表共和国前进党参加欧洲议会选举。

分析称，卢瓦索的离职将会引发法国政府内部的新一轮改组。在英国脱欧疑云的笼罩下，马克龙的顾问波恩被普遍认为最有可能会接替卢瓦索的职务。

25日的投票过后，前进党还确定了名单上第二名候选人：法国前部长、欧洲环保绿党(EELV)代表、生态学家坎芬(Pascal Canfin)。

据报道，在卢瓦索宣布竞选后，法国参加欧洲议会选举的所有党派主要候选人名单已全部确定。

除了卢瓦索，这份名单上还有：国民联盟的巴尔德拉(Jordan Bardella)、法国崛起党的杜蓬-埃尼昂(Nicolas Dupont-Aignan)、共和党的贝拉弥(Franois-Xavier Bellamy)、绿党的贾多(Yannick Jadot)、社会党格鲁斯曼(Raphal Glucksmann)等。

此外，调研机构益普索25日的民调显示，法国前进党候选人支持率为23.5%，紧随其后的是国民联盟的候选人(21%)。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)