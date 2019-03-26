以军空袭加沙地带 阿巴斯谴责以方制造紧张局势

综合消息：以色列空军当地时间25日傍晚对加沙地带的多个巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)目标实施打击，以回应当天早些时候从加沙地带发射火箭弹袭击以色列的行为。

据以色列《国土报》消息，以色列中部城市特拉维夫附近一栋民宅当天遭到一枚来自加沙地带的火箭弹袭击，造成至少7人受伤，房屋严重受损。作为回应，以军向该国南部派遣兵力，召集上千名预备役士兵，动员装甲部队向加沙地带移动，并于当天傍晚对包括加沙地带哈马斯领导人的办公大楼、哈马斯情报机构大楼和哈马斯内政部大楼在内的多个目标发动猛烈空袭。

以色列军方称，当天对加沙地带实施的空袭只是一个开端，以方正计划对加沙地带发动更大规模的军事行动。

另一方面，巴勒斯坦总统阿巴斯25日晚发表声明谴责以军当天大规模空袭加沙地带，要求以方停止制造紧张局势，呼吁国际社会立即制止以方行为。哈马斯政治局领导人哈尼亚同日表示，巴勒斯坦抵抗力量有能力应对以色列的威胁。他呼吁巴勒斯坦各派团结一致并与阿拉伯世界协调，对抗以色列的侵犯。巴勒斯坦解放组织(巴解组织)执行委员会也发表声明，指责以政府在加沙地带制造紧张局势，为以总理内塔尼亚胡及其右翼盟友下月参加大选服务。

据报道，这是今年3月以来特拉维夫第二次遭火箭弹袭击。以色列总理办公室25日发表声明说，鉴于安全形势，内塔尼亚胡决定缩短在美国的访问行程，与美国总统特朗普会见后立即回国。内塔尼亚胡还下达指示，称火箭弹袭击是对以色列进行的一次“犯罪攻击”，以军要对特拉维夫遭袭事件做出强烈反应和有力回击。(完)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)