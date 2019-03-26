美军普天间基地迁建：日本政府在新区域投放沙土

据日本放送协会(NHK)报道，围绕日本将驻冲绳美军普天间基地搬迁到名护市边野古的问题，日本中央政府决定，在一片新的区域也投放沙土。这一区域与已开始填埋的区域相邻，据悉，投放沙土已从当地时间25日下午3时开始。

据报道，在冲绳县名护市近海的海面上，有人坐在船上，高举标语牌和横幅，举行抗议活动。当地时间25日上午8时半过后，冲绳防卫局通知了冲绳县政府。之后自下午3时起，开始投放沙土。

新的填埋区域面积为33公顷。中央政府打算今后切实推进施工，争取在明年夏季完成这一区域的填埋作业。

另一方面，在东侧区域发现了地基松软。据推算，加固地基的改良工程将耗时3年8个月。为此，中央政府打算同时推进改良工程和填埋作业，努力缩短工期，尽量避免普天间基地回归时间的大幅度推迟。

对此，冲绳县的谢花副知事称：“因为美军基地搬迁没得到县民的理解，所以在之前举行的县民公投中，才有高达72%的人反对，中央政府首先应暂停施工，与冲绳展开对话。这才是民主国家应有的姿态。”

但是，内阁官房长官菅义伟称：“我们会持续努力，以得到当地居民的理解和协助，同时最大程度地兼顾自然环境和居民的生活环境，依据相关法令推进工程作业。”

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)