日媒：日本称限制“杀人机器人”不应妨碍利用AI技术

据日本共同社报道，3月25日，围绕限制具备人工智能(AI)、可自动杀伤敌人的“杀人机器人武器”的联合国官方专家会议，在日内瓦开幕。日本裁军大使高见泽将林发表演讲，指出会上的讨论及决定“不应对AI等技术的和平利用造成妨碍”。

据报道，他还强调，日本虽然没有开发杀人机器人武器的计划，但对于采用AI的自律型武器，出于节省人力的考虑，日本也将进行开发和部署。

尽管日本认为中南美各国等主张的制定禁止条约为时尚早，但也提交了工作文件，指出机器人武器“由人类操纵必不可少”，有意促使会议汇总出强调限制必要性的成果文件。

据悉，会议将在3月和8月总共召开7天，在8月21日的闭幕日由会议主席得出报告。

在过去2年的讨论中，美国等对于在机器人武器连试制品都尚未出现的阶段，就展开限制谈判表示反对。日德等也因担心，民用技术受到影响，对匆忙设限持谨慎态度。

另一方面，非洲、中南美等20个以上国家和地区，以机器人武器“在人道、伦理方面令人担忧”为由，主张全面禁止。他们认为，从AI技术的开发速度来看，机器人武器的出现已为时不远，要求尽快启动制定禁止条约的谈判。

围绕机器人武器，在《特定常规武器公约》(CCW)框架下，从2013年起展开讨论。2017年11月举行了首次官方专家会议。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)