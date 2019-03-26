报告称2019年韩国经济增长预期不超过2.4%

据韩国《中央日报》报道，韩国经济研究院3月24日发布报告称，基于半导体价格的急速滑落以及韩国出口增长的放缓，2019年，韩国经济增长预期或将为2.4%，比2018年有所回落。

据韩国经济研究院发布的《KERI经济动向及展望：2019年第一季度报告》预测，韩国2019年经济增长或将为2.4%，比2018年低0.3个百分点。2019年出口增长率或为2.9%，与2018年(3.9%)相比低1个百分点。建设投资及设备投资与去年相比或将分别减少5.0%和1.0%。

该报告还预测，韩国经常性收支或将仅为630亿美元(约合4506亿元人民币)，比2018年减少134亿美元(约合901亿元人民币)。此外，经济不景气将对其国内消费产生影响，韩民间消费或将增长2.5%，与去年相比增长0.3个百分点。

韩国政府曾预测2019年国内生产总值(GDP)增长率在2.6%～2.7%之间，但外界却对此看法不一。

经合组织(OECD)2018年11月预测韩国经济增长率为2.8%，3月初却将其下调至2.6%。国际信用评价机构穆迪2018年11月预测韩国经济增长率为2.3%，近日将其调低至2.1%。

有机构断言，在美国利率上调压力减缓的环境下，韩国政府应该考虑制定针对内需经济的利率政策。

有分析认为，韩国政府今年应该推行侧重于内需经济的通货政策。现代经济研究院当天发布名为《联邦公开市场委员会(FOMC)结果与启示》报告并给出建议，“出口和内需同时持续不景气的可能性大增，韩国银行应该考虑下调基准利率的方案”。

2018年11月，韩国银行将基准利率从1.50%上调至1.75%，提高了0.25个百分点，并一直维持至今。

美联储(Fed)3月20日决定维持目前2.25至2.50%的基准利率，来自美国的利率上调压力消失，韩国拥有了实施侧重内需的通货政策的空间。

现代经济研究院经济研究室研究委员郑民(音译)表示，“全球经济不景气及美国利率冻结的可能性增长，韩国可能会聚焦国内”，“目前，对于韩国出口与内需向好的期待值较低，政府应将下调利率作为提振内需经济的政策之一。”

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)