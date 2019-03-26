中资企业为莫桑比克灾后重建伸出援手

图为中国企业参与莫桑比克城市贝拉的灾后重建工作。 刘伟文 摄

日前，飓风“伊代”袭击了莫桑比克第二大城市贝拉，导致该市90%建筑受到损坏，基础设施全部瘫痪，水、电、通讯全部中断，作为贝拉唯一陆运通道的EN6公路也因为暴雨及河水上涨被拦腰切断，致使贝拉成为一座“孤岛”。

强热带气旋3月14日晚间从贝拉登陆莫桑比克，带来暴风、强降雨天气和洪涝灾害，影响索法拉、马尼卡、太特和赞比西亚等省份。

灾害发生后，在莫桑比克的中资企业纷纷伸出援手，让贝拉这座城市第一时间重现生机。作为在莫中资企业的一员，中国路桥莫桑比克办事处积极响应莫桑比克政府号召，紧急派遣项目人员前往灾区，与公共工程部长、公路局局长一起在第一时间前往EN6路查看道路损坏状况，并提供了修建紧急便道，确保救援物资尽快进入贝拉市区的方案，中国路桥办事处同时调遣三辆自卸车，两台平板拖车以及12根直径600mm、长12m的钢管前往灾区帮忙抢通便道。

针对贝拉地区通信中断的问题，华为莫桑比克分公司第一时间启动通信保障应急预案，与当地运营商一道在两天内逐步恢复灾区通信网络，保障了救灾工作所亟需的通信“生命通道”的畅通。在此过程中，华为莫桑比克分公司还积极协助中国驻莫桑比克大使馆对受灾的中国同胞和本地群众实施救助。

面对破损的公路，中国水电、河南国际等立刻派人前往现场察看，与相关合作单位制定了抢险方案，并在第一时间调配人力物力进行抢险作业，为贝拉市的公路恢复畅通进行提供协助。

中国建筑的救援主要针对变电站和贝拉最主要的公路。灾害发生后，中国建筑立即派出与之相关的一组救援小分队，与当地应急小组人员一同到受灾变电站实地进行考察，并在现场与工程部相关人员，商量施工方案。最终，经过抢修人员的不间断作业，变电站得以在第一时间被修复完毕。

此外，中国建筑还承担了N6公路修复、贝拉主要道路路面清理、K191老桥修复等救灾工作，这为及时打通贝拉交通通道、争取抢险救灾时间打下了良好的基础。

对于中国企业，莫公路局局长塞萨尔(CESAR)表示，中国企业在这次抢险过程中表现出的“高质量、高效率”令人称道，他对此表示高度赞扬，并希望莫中两国的友谊可以一直延续下去。(完)(记者 王曦)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)