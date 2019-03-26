印尼武术“班卡西拉”走进中国使馆献艺展演（图）

3月25日，印尼武术健将走进中国驻印尼大使馆，为该馆及中国驻东盟使团外交官展演了独具特色的精彩印尼武术“班卡西拉”（Pencak Silat）。图为外交官与运动员合影。 林永传 摄

25日，印尼武术健将走进中国驻印尼大使馆，为该馆及中国驻东盟使团外交官展演了独具特色的精彩印尼武术“班卡西拉”(Pencak Silat)。

图为表演现场。 林永传 摄

中国驻印尼大使肖千致辞说，中国人喜欢讲“以武会友”，意为通过展现和切磋武艺增进了解，建立友谊。今天印尼武术运动员来使馆表演，就是对“以武会友”的最佳诠释。相信通过今天的表演，中国大使馆外交官们将对印尼武术有更加全面深入的了解。

图为印尼武术运动员表演。 林永传 摄

肖千表示，愿向中国民众积极宣传印尼武术，让更多中国民众认识印尼武术、热爱印尼武术。同时，也愿推动中国武术走进印尼，加强同印尼武术交流互鉴。希望在不久的将来，武术将成为中印尼友谊的又一张响亮名片。

印尼青年体育部官员Yuni Poerwanti说，“班卡西拉”武术是印尼的传统文化，是让印尼人民感到骄傲的体育项目。近年来，该项目在印尼得到很好发展。去年雅加达亚运会上，印尼武术运动员取得优异成绩。她表示，印尼正充满激情地推广印尼武术，希望能有机会到中国表演展示，更希望将来有一天印尼武术能被列入奥运会比赛项目。

图为印尼武术运动员表演。 林永传 摄

被称为“班卡西拉”(Pencak Silat)的印尼武术历史悠久，风格独特，既有全接触的格斗，也有单人、双人、团体套路表演。它不仅在印尼广为流传，还传播到马来西亚、文莱等地，甚至进入不少西方国家，受到各地民众广泛喜爱。

去年在印尼举行的第十八届亚运会上，印尼武术“班卡西拉”首次成为正式比赛项目，印尼选手获得该项目11块金牌。(完)(记者 林永传)

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)