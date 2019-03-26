飞机也“迷路”？英航出乌龙 赴德客机飞到爱丁堡

综合报道，由于飞行文件发生错误，英国航空一架原定飞往德国杜塞尔多夫的班机，却飞到了爱丁堡。一直到飞机降落，机长广播宣告欢迎来到爱丁堡，乘客才发现这起乌龙。
资料图：英国航空公司客机。张浪 摄
这架航班于当地时间25日早上7时30分左右从伦敦城市机场起飞，是英航与德国WDL包机公司的联营航班，由WDL执行勤务。
当飞机落地，飞行员宣布抵达爱丁堡时，乘客都以为机长在说笑。随后，当飞行员发现全机的乘客都是前往杜塞尔多夫时，也一头雾水。
当时在机上的乘客库克表示，飞行员说他也不知道这是怎么回事，以前从未发生过这种情况。
报道称，客机在爱丁堡机场停了两个半小时之后，才再度起飞前往正确的目的地。
英国航空公司的一位发言人为此次乌龙致歉，并称将安排地面交通，把乘客送往最终目的地。英航表示，将单独与每一位乘客联系。
据报道，英航还表示，正在与WDL合作，以了解这一混乱状况是如何发生的。
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