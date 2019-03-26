法德签署协议正式创立联合议会 以推动欧盟建设

据欧洲时报网报道，当地时间25日，法国国民议会与德国联邦议院在巴黎签定协议，正式创立“法德联合议会”。据悉，这个新的机构没有决策权力，将主要帮助强化法德关系，加强推动欧盟建设计划。

资料图：德国联邦议院议长朔伊布勒。(资料图片)中新社记者 彭大伟 摄

报道称，法德成立联合议会的提案已分别获得两国议会的通过。法国国民议会议长费朗与德国联邦议院议长朔伊布勒25日签署了这个两国国会协议。该联合议会将主要扮演激励角色，但没有决策权力。

据报道，双方选择3月25日签字绝非偶然，这一天《罗马条约》签署正好满62周年，而该条约设立欧洲经济共同体，奠定了欧洲联盟的基础。

法国反对派社会党籍女议员塞西尔·恩特梅尔当天在法德联合议会首次例会上表示，希望法德联合议会体现“一种说服的力量”，以便在能源过渡和抑制欧盟成员国之间“激化的税务竞争”议题上推动欧盟建设。

法国民主运动党议员吉恩-路易斯·布朗什也表示：“如果法国人和德国人不为欧盟建设努力，不会有任何人为此努力”。

法国国民议会议长费朗致辞时称赞这个新的机构“前所未有，无以伦比”，他说：“法德之间的合作已经非常密切，现在建立国会联盟，将赋予法德合作新的动力。”

在疑欧派势力上升、欧盟建设被削弱之际，欧洲议会将于5月26日迎来选举。朔伊布勒说：“在欧盟选举的背景下，这强调法德两国加强双边合作的意愿。”费朗也表示希望巩固欧盟建设。

据悉，法德联合议会由50名法国议员和50名德国议员组成，原则上每年至少开会两次，轮流在法国和德国举行。

曾任德国财长、以严格著称的朔伊布勒说：“我们可以在核心内容上争执，因为我们需要开诚布公地讨论，但辩论将会加深我们之间的友谊。”

法德联合议会成立计划的中坚人物之一，法国摩泽尔省共和国前进党籍国民议会议员克里斯托夫·阿伦指出：这个计划“有点疯狂”，这是长时间缓慢发展的结果。

1963年1月22日，法德两国领导人在法国总统府爱丽舍宫签署了《爱丽舍宫条约》。2018年1月，在该条约签署55周年之际，法国时任国民议会议长德鲁吉呼吁签署一个法德合作新条约。

随后，今年1月22日，法国总统马克龙和德国总理默克尔在靠近法国边境的德国亚琛签署了旨在加强法德双边关系的《亚琛条约》。

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