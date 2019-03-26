东京残奥“樱花粉”火炬亮相 加入盲文体现残奥精神

据日本共同社报道，3月25日，2020年东京奥运会和残奥会组委会公布了残奥圣火传递的火炬。与20日公布的奥运火炬颜色“樱花金色”不同，残奥火炬是粉色更浓的“樱花粉色”。为表现残奥会的精神，还将加入盲文。
资料图：3月20日，东京奥组委在日本东京揭晓了2020年东京奥运会火炬造型。火炬造型灵感源自樱花，颜色为“樱花金”，火炬顶部设计成花瓣状，奥运火种将从五个“花瓣”及中央“花蕊”部分点燃。东京奥组委供图
据报道，残奥火炬与奥运火炬相同，使用了东日本大地震临时住宅的铝制废料。奥组委还公布了圣火传递的日程。从2020年8月13日起，在全国各地采集火种，21日在东京汇集成圣火。
在2020年8月25日开幕式前，圣火将在东京都内巡回。为体现以实现共生社会为理念的“新的伙伴关系”，原则上将安排首次见面的3人为一组，进行传递。
据悉，残奥会的圣火在发祥地斯托克·曼德维尔(英国)，以及举办国的多个城市采集火种的做法，已成为惯例。
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