泰国选举：选情明了　政局模糊

泰国选举委员会25日下午公布了24日国会下议院选举的95%选票统计结果。在总共350个分区议席中，与两位流亡前总理他信和英拉密切相关的为泰党获得137个席位，名列第一；支持现总理巴育的人民国家力量党获得97个席位，紧随其后。另有3个政党各自获得30多个席位，4个政党获得个位数席位。

选情看似明了，但未来政局却依旧模糊，原因是，这次选举所依据的新版宪法对议席的选法与分配有了新的设置，导致计票结果与最终结果之间还“隔”着一道“算法公式”。眼下，围绕这套“算法”，为泰党和人民国家力量党正在预估自身与对手最终获得的席位多寡，以便筹划拉拢盟友联合组阁。

“算法”很关键

尽管为泰党看似在选举中获得最多支持，但最终的议席分配还远未揭晓。

根据泰国2017年通过的新宪法及相关法律，国会下议院500个议席分两个步骤产生。第一步，选出分区议席，即在各选区按选票多少直接选出350个下议员；第二步，算出不分区议席，即按照一套公式，将剩余的150个议席按各政党所获总选票的比例分配给各个政党，但须扣除这些政党在第一步中所获得的分区议席数。

简而言之，在第一步中获得议席越多，在第二步中须扣除的议席也越多。按照选举官员的说法，这一设置是为了让那些在选举中得到相当多选民支持、但最终未能赢得选区议席的小党有更多的机会，即“平衡”大党和小党之间的悬殊实力。

泰国分析人士25日夜间依照已公布的议席数和各党所获总票数，预估出各政党在第二个步骤中所能分配到的议席：为泰党0席，人民国家力量党19席，在第一步中各自获得30多个席位的3个政党在第二步中分别分配到10多个到50多个不等的不分区席位，其他小党在第二步中也各有收获。总体上看，第二步的席位分配与第一步的结果几乎是“大逆转”。

如此一“算”，大党优势被削弱，实力的悬殊被平衡，为泰党和人民国家力量党的议席差距缩小了不少。

“算计”很重要

不管最终席位如何分配，选情的大致格局基本明了：为泰党和人民国家力量党排列前两位，但都没有获得下议院半数以上席位。由于这两个政党不存在合作的理由和基础，下一步基本上就进入两个政党围绕组阁议题“谋算计策”的阶段。

按照泰国宪法，在选举中获得议席数最多的政党拥有优先组阁权。这就意味着为泰党需要拉拢到足够政党与之联合，并推举总理人选。但对于为泰党来说，联合组阁难度不小。

为泰党原本打算与另一个政党泰护国党联合作战，两党各自在不同选区竞选，避免内斗和内耗。但没有料到泰护国党在选前被宪法法院解散，所有候选人失去参选资格，这使得联合作战计划失败，为泰党在100个选区根本没有参选。尽管有反现政府的新未来党表态支持为泰党，但失去了最重要的盟友党泰护国党，为泰党要想拉拢到其他党派的“真心归顺”不是易事。

巴育有“保票”

对于为泰党而言，即便获得优先组阁权，即便拉拢到足够政党联合组阁，在推举总理环节也将受到极大考验。除非，为泰党能联合到大多数参选政党，使执政联盟的总席位超过375席。

因为，根据2017年新宪法及相关法律，新总理将由500名下议院议员和250名上议院议员共同投票产生，候选人得票超过两院议员总数的一半、即375席才可当选。而上议员是由巴育领导的政变后权力机构指派产生的，因此，此间分析人士判断，有250个席位“保底”，巴育胜算很大。

对于人民国家力量党而言，上台执政的机会不小，但未来能否“维持”是个问题。如果执政联盟不能获得足够稳定的议席优势，即便上台执政，其各项政策也难以在下议院获得通过。因为，上议院在政府议案表决中无法再扮演巴育的“保票”。

自2014年军事政变至今，巴育政府多靠军方背景下的权力机构推行各项举措。如果巴育此次当选总理，其最大的考验可能在于如何在国会框架下推行政策。（记者杨舟 参与记者：凌朔）

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