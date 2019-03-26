赞比亚中国友好协会成立

赞比亚中国友好协会25日在赞首都卢萨卡正式成立。赞开国总统卡翁达担任协会名誉会长，赞第四任总统班达担任协会执行会长。

卡翁达、班达、中国驻赞比亚大使李杰、中国人民对外友好协会副会长林怡、在赞华侨华人、中资企业代表、对华友好人士等出席了当天的活动。

卡翁达在致辞中说，赞比亚中国友好协会的目标之一是加强两国人民间的联系，让两国普通民众感受到赞中友谊。卡翁达称赞过去四十年来中国取得的伟大成就，倡议赞比亚和非洲其他国家向中国学习发展和脱贫经验。

班达在致辞中说，在赞比亚遇到困难时，是中国帮助赞比亚修建了坦赞铁路，中国是赞比亚全天候的朋友。赞比亚中国友好协会是赞中人民共同努力的结晶，将成为加强赞中民间联系的纽带。

李杰表示，中赞两国基于相似历史遭遇和发展任务的深厚友谊源远流长。两国高层互访频繁，政治互信不断加深，各领域合作取得丰硕成果。2018年中赞双边贸易额突破50亿美元，同比增长33.9%。中国对赞直接投资持续增长。

李杰说，今年正值中赞建交55周年。中国将与赞比亚一道，借助中非合作论坛北京峰会成果实施契机，通过赞比亚中国友好协会加强各领域友好合作，共同推动双边关系不断向前发展。（记者彭立军）

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