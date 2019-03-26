耳聋基因疗法项目获欧盟200万欧元资助

德国汉诺威医学院25日公布，该校阿克塞尔·尚巴赫教授领导的耳聋基因疗法项目获得欧洲科学研究委员会提供的未来5年共计200万欧元的资助。

汉诺威医学院的公告称，该校的耳聋基因疗法项目（iHEAR）前期重点是研究能够让内耳感觉细胞正常工作的关键性基因，并将目标基因修复，以恢复细胞功能。此外，项目还会研究利用基因疗法预防后天听力损失，未来还将研究与衰老有关的听力损失。

据介绍，项目前期研究将在实验室细胞系中和患有听力损失的实验鼠身上完成，并将开发基于诱导多能干细胞的患者特异性模型，以加快临床应用的步伐。

据汉诺威医学院提供的资料介绍，每1000个新生儿中就会有约2到5个患有先天性耳聋。另据世卫组织统计数据，目前全球残疾性听力损失患者人数约4.66亿，占全球人口的5%以上，其中包括3400万名儿童。

欧洲科学研究委员会是欧盟成立的研究资助组织，以确保欧洲对卓越研究的追求。该组织从2007年开始就一直在欧洲资助面向未来的科学研究项目。（记者田颖）

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