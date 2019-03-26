委内瑞拉外长指责美国企图干预委俄关系

委内瑞拉外交部长阿雷亚萨25日在社交媒体上说，美国企图干预委内瑞拉和俄罗斯之间的军事技术合作项目，这一做法“可耻”。

美国国务院25日发表声明说，国务卿蓬佩奥当天早些时候和俄罗斯外长拉夫罗夫就委内瑞拉局势通电话。蓬佩奥在电话中说，美国和地区国家不会坐视俄罗斯加剧委国内紧张局势，俄方继续向委派遣军事人员、支持马杜罗政府的行为可能会拖延委当前紧张局势的解决。

阿雷亚萨说，面对可能出现的外部势力侵略，委方将继续保持与部分国家的军事合作，以加强保障人民安全。

阿雷亚萨还说，美国对委内瑞拉进行武力威胁，实施经济封锁，并试图在委煽动政变，这些行径才是造成委国内局势紧张的原因。

23日，俄空军两架大型飞机搭载人员和装备抵达委首都加拉加斯。俄外交官说，俄此举旨在履行俄委军事技术协议，俄方飞机没什么神秘之处，俄方人员抵委是为了就一些议题与委方人员交流磋商。

1月23日，委反对派成员、议会主席瓜伊多宣布自己为“临时总统”，要求重新举行大选，美国和一些拉美国家随即对他表示支持。为逼迫委总统马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交孤立施压，美总统特朗普及多位高官多次表示保留对委所有选项。（记者高春雨 徐烨 参与记者：王瑛、朱东阳、刘品然）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)