委内瑞拉电力系统再遭攻击

委内瑞拉新闻和通信部长豪尔赫·罗德里格斯25日说，占全国发电量一半以上的古里水电站当日下午再次遭到反对派蓄意攻击，导致全国部分地区停电。委政府已在停电后的几小时内成功恢复部分地区电力。

罗德里格斯在电视讲话中说，当天下午，古里水电站传输中心遭到反对派攻击，导致全国多个地区停电。他说，攻击者的目的是让古里水电站的发电机组彻底停止运转，让全国人民处于恐慌和不安状态。

罗德里格斯说，与3月7日开始并持续数日的全国大停电不同，此次委政府迅速反应，在停电后几个小时内就成功恢复全国不少地区的电力，未来几个小时内将恢复全国所有地区电力供应。

据了解，此次停电涉及委内瑞拉超过10个州和首都加拉加斯。停电发生后，记者在加拉加斯看到，不少商场和店铺提前打烊，部分地铁和公交线路停运，加油站排队加油的汽车明显增多，不过社会秩序总体平稳。停电大约持续了5个小时左右。当晚7时左右，加拉加斯多数区域和首都外不少地区的供电恢复，但在晚上9时40分，已基本恢复供电的加拉加斯全城再次停电，截至晚11时50分左右，供电仍未恢复。

自本月7日下午发生的大范围停电是委内瑞拉近年来持续时间最长、影响地区最广的一次，波及全国多地。委政府说，造成本次停电的原因是古里水电站遭到反对派蓄意破坏。（记者徐烨 王瑛）

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