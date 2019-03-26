多国联军与联合国签署协议以加强保护也门儿童

据沙特阿拉伯国家通讯社报道，沙特领导的多国联军与联合国25日在利雅得签署谅解备忘录，以加强保护受也门武装冲突影响的儿童。

当天，多国联军联合部队指挥官法赫德·本·图尔基·本·阿卜杜勒-阿齐兹及联合国秘书长儿童和武装冲突问题特别代表弗吉尼娅·甘巴签署了一份关于儿童保护的谅解备忘录，旨在采取更深层次措施保护也门儿童免受武装冲突之害。

甘巴说，在未来两个月内，多国联军和联合国将按照加强保护儿童的目标，共同开展联合培训及传播儿童保护相关知识等工作。联合国将于4月在美国纽约发起一场主题关于儿童在也门武装冲突中面临危险的国际运动。

今年2月，联合国秘书长古特雷斯在日内瓦举行的有关也门的认捐大会上说，受冲突影响，也门不少人死于可防治的疾病。此外，民众营养不良加剧了人道危机。资料显示，死于饥饿的5岁以下儿童超过8万，大约有36万儿童严重营养不良。同时，也门青少年受教育情况也受到严重影响，失学儿童达200万，2000多所学校在战火中遭损毁或被征用。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就荷台达停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久后双方就互相指责对方破坏停火协议。（记者涂一帆）

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