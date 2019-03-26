美交通部设立专家委员会审查新飞机认证流程

美国交通部25日宣布成立一个专家特别委员会，对美国联邦航空局认证包括波音737 MAX系列飞机在内的新飞机的流程进行审查。

美交通部25日说，美军运输司令部前负责人达伦·麦克迪尤和航空公司驾驶员协会前主席李·莫克已同意担任该特别委员会临时共同主席，其他成员尚待确定。

美交通部长赵小兰说，由顶尖外部专家进行审查，有助于判定美联邦航空局的飞行器认证流程可否得到改进。

美交通部说，特别委员会将由来自航空业各个利益相关群体的人员组成，美交通部正在征集候选委员，有意者可填表申请加入。

3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于波音737 MAX系列）发生坠机空难，这是继去年10月29日印度尼西亚狮航空难事故之后，波音737-8客机发生的第二起空难。

上周，美交通部长赵小兰要求交通部督察长卡尔文·斯科韦尔对波音737-8客机的获批过程展开审计，开始对美联邦航空局认证波音737 MAX系列飞机的过程是否存在过失进行调查。

此前据《西雅图时报》报道，美联邦航空局多名飞行安全专家匿名披露，为节省开支，该机构把波音737 MAX系列客机的部分安全检验程序交由波音工程师操作。（记者周舟）

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