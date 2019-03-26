巴西前总统特梅尔被释放

巴西联邦法官安东尼奥·阿提耶25日签署判决书，要求巴西联邦警察局立即释放处于预防性监禁状态的前总统特梅尔等人。特梅尔随后被释放。

阿提耶表示，特梅尔辩护律师团队于22日提出人身保护令申请，原定27日进行裁决，但他在仔细研究卷宗后认为，没有必要让嫌疑人再被多关押几天，应立即予以释放。

与特梅尔同案被捕的巴西前矿产和能源部部长莫雷拉·佛朗哥等多人同日也被释放。

巴西里约热内卢州联邦检察院21日宣布，特梅尔因涉嫌贪腐当天在圣保罗市被捕。根据联邦检察院发布的公告，在巴西安格拉3号核电厂建设项目中，一名与特梅尔关系密切的企业界人士授意恩热维什工程咨询公司支付近110万雷亚尔（约合29万美元）以换取项目合同，特梅尔从中获利。以特梅尔为首的“犯罪组织”还涉嫌参与洗钱、挪用款项、行贿受贿等行为，涉案金额高达18亿雷亚尔（约合4.75亿美元）。

巴西2014年3月启动“洗车行动”大规模反腐调查，涉案人员包括众多政界、商界人士。巴西前总统罗塞夫2016年遭弹劾，时任副总统的特梅尔接任总统。特梅尔2017年成为调查对象，遭检方起诉，但国会众议院表决不予停职、不交予司法审理。特梅尔去年年底结束任期，不再获得在任总统特权。（记者陈威华 赵焱）

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