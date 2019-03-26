美经济学家认为今明两年美经济增速将大幅放缓

美国全国商业经济协会25日发布前景调查报告说，该协会经济学家预测，主要受全球经济增长放缓和美国贸易政策影响，今明两年美国经济增速将大幅放缓。

该协会经济学家预计，2019年按年率计算的美国实际国内生产总值（GDP）增长率将从2018年的2.9%下滑至2.4%，并在2020年进一步放缓至2.0%。经济学家认为，去年美国经济受益于减税以及政府支出的增加，但上述政策对经济的促进效益正逐渐消退。不过，多数经济学家认为，美国经济短期内不太可能出现衰退。

该调查结果与美联储20日发布的预期值在趋势上相吻合。美联储预计，2019年和2020年美国经济增长率或分别降至2.1%和1.9%。

美国全国商业经济协会是由商业领域经济学家组成的专业协会。该协会定期开展经济政策调查、前景调查、商业状况调查。本次调查于2月22日至3月7日进行，由55名专业人士组成的调查小组对美国经济前景进行预测。（记者许缘 邓仙来）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)