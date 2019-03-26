俄方说指控俄公民参与“通俄门”是美国司法之耻

俄罗斯外交部网站25日刊登评论说，美国为莫须有的“通俄门”耗费了大量时间、人力和财力，指责俄公民参与这一虚构丑闻之举堪称美国“司法制度的耻辱”。

俄外交部的评论说，美国特别检察官米勒的调查没有发现总统特朗普的竞选团队成员在2016年美国总统选举期间“通俄”。但为了做出这一结论，19名法律专家和40名调查人员花费了近2年的工作时间，开出了2800张司法传票，询问了500名证人，进行了500次搜查。美国在这种明显虚构的事件上耗费了大量时间、人力和纳税人钱财。

评论说，为了给调查团队所做的“无用功”正名，美国司法部去年指控25名俄罗斯公民参与“通俄门”，此举实在“搞笑”。其政治化动机如此明显，堪称“美国司法制度的耻辱”。

俄外交部说，莫斯科在“通俄门”传闻刚出现时便指明了其虚假性，并一直要求美国政府提供事实证据而未果。米勒的调查依然未提供俄参与对美网络攻击及“破坏美国民主”的证据，但美方却无休止地将相关罪名加给俄方。希望华盛顿鼓起勇气，正式承认一切有关“通俄门”的流言蜚语都是旨在配合美国国内政治斗争的虚构诽谤，或许那时“通俄门”传闻才能画上句号。

当天早些时候，俄总统新闻秘书佩斯科夫对新闻界说，美方的“通俄门”调查毫无依据，此举如同“在黑屋子里寻找本不存在的黑猫”。

24日，美国司法部长巴尔致信国会参众两院司法委员会两党领导人称，特别检察官米勒的调查没有发现总统特朗普的竞选团队成员在2016年美国总统选举期间“通俄”。

米勒2017年5月受命展开调查，迄今已起诉逾30个美国或他国个人和实体，数名特朗普竞选团队成员认罪或被定罪，但罪名均不涉“通俄”。

特朗普一再指责“通俄”调查是政治“猎巫”。俄罗斯多次否认干预2016年美国总统选举。（记者刘洋）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)