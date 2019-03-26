英报告称三类职业受自动化技术影响大

自动化技术应用的普及正在对劳动力市场产生影响。英国国家统计办公室25日发布分析报告说，三类职业最有可能因自动化技术受影响——餐厅服务员、货架补货员以及初级销售人员。

报告说，相对而言，受自动化技术影响风险最低的三类职业包括：医护人员、从事高等教育的教职人员以及教育机构中的资深专业人员。

英国国家统计办公室分析了2017年英格兰2000万人的就业情况，以及他们的工作被自动化技术取代的可能性，发现其中7.4%的岗位受影响较大。仅英格兰就有约150万个工作岗位受自动化影响的风险较高。

自动化技术主要指电脑程序、算法甚至是机器人，它们更容易取代重复性较高、技能要求较低的工作。

不过，数据也显示，2011年到2017年间，受自动化影响较高的英格兰工作岗位占总体岗位的比例从8.1%下降到7.4%。这一下降的确切原因还不明确，但有可能是因为部分工作岗位已开始实现自动化，比如超市的部分收银员已被自助付款终端取代；另一方面，新增的工作岗位中很大一部分都是相关风险较低的岗位，这也说明新工作需要更复杂的技能。（记者张家伟）

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