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俄罗斯漏气飞船内发现金属屑

2019年03月26日15:01  来源：新华网
 

俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津25日表示，调查人员在去年发生漏气事故的“联盟MS-09”飞船内发现一些金属屑，他们将通过实验分析这些金属屑的来源，以查明事故原因。

去年8月，对接在国际空间站上的“联盟MS-09”飞船出现漏气情况，宇航员在飞船轨道舱的舱壁上发现了长度近２毫米的裂缝，当时进行了紧急修补。去年12月，“联盟MS-09”飞船返回舱成功返回地面，宇航员带回了轨道舱裂缝部位样品。

罗戈津说，在裂缝部位样品上发现了一些金属屑，俄国家航天公司将通过实验分析这些金属屑的来源。调查人员将在失重条件下，在原有裂缝附近进行金属钻孔实验，观察产生的金属屑的移动情况。

之前对此次事故的原因有多种猜测，比如太空中微小物体的撞击、飞船制造过程中的瑕疵等，也有人怀疑是蓄意破坏。

当时的漏气情况未对空间站造成严重影响。站内宇航员用特制胶水和胶带封堵了裂缝，随后飞船以及整个空间站的内部气压回升到正常数值并保持稳定。（记者张骁）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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