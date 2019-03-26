价格因素阻碍日本普及无人驾驶农机

一辆深蓝色大型拖拉机正来来回回地翻整农田，驾驶室里却空无一人。这是新华社记者25日在东京东北部的茨城县看到的一幕。

日本三大农机公司去年都开始发售无人农机，2018年也被称为日本无人农机元年。然而从现场采访得知，尽管无人农机采用了高精度卫星定位等诸多最新科技成果，但不菲的价格却阻碍了无人农机在日本的普及。

三大农机公司之一的井关农机公司梦想农业综合研究所所长三轮田克志介绍说，他们去年研发销售了这款无人驾驶拖拉机，其顶部安装有卫星信号接收装置，能实现误差仅数厘米的高精度作业。机身周围还安装有超声波传感器等，能感知障碍物并自动停止。

由于采用了这些新技术和设备，无人农机的制造成本也相应增加。据介绍，这款农机售价约为1200万日元（约合73万元人民币），是同款有人驾驶拖拉机的1.67倍。

井关农机公司目前正在研究为农户提供无人农机租赁等服务，并期待技术普及能带来无人农机价格的下降，促进无人农机在日本的普及应用，提高日本农业智能化水平。

在工作人员的陪同下，记者试乘了这款无人驾驶拖拉机。登上拖拉机后根据工作人员的指示同时按住遥控器的两个键，拖拉机就自动行驶翻地并掉头折返，记者全程拍照录像，双手无须触摸方向盘。

三轮田克志介绍，这款无人拖拉机可以在有人驾驶和无人驾驶间切换。同时，它不仅可以实现单独无人驾驶作业，还可以进行一辆有人驾驶一辆无人驾驶协同作业，大大提高耕作效率。

据介绍，日本农业人口从1995年的256万减少到2015年的175万，农业人口老龄化显著，从业者平均年龄约67岁。随着日本农民数量减少，单个农户的耕作面积增大，无人农机可以减轻驾驶者的身体负担，也不需要特别熟练的驾驶技术。（记者华义）

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