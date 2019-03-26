叙利亚表示坚决反对美方承认以色列对戈兰高地的“主权”

叙利亚外交部25日发表声明，对美国总统特朗普宣布承认以色列对戈兰高地的“主权”表示坚决反对，认为此举是“对叙利亚主权和领土完整的公然侵犯”。

叙利亚通讯社当天援引该声明报道说，美国总统无视国际社会的谴责，承认以色列对戈兰高地的“主权”，此举公然违反了联合国有关戈兰高地的决议，尤其是联合国安理会第497号决议，“这是对国际合法性的极大蔑视，也给国际社会带来打击”。

声明指出，美国总统无权将武力侵占和抢夺他国土地的行为合法化，美国这一充满敌意的政策将地区和全世界置于危险之中。

声明还强调，“戈兰高地过去是、现在依然是叙利亚领土”这一历史事实无法改变，“叙利亚人民将尽其所能让戈兰高地回归祖国，这一决心比以往任何时候都更加坚定”。

本月21日，特朗普在社交媒体上说，美国应承认以色列对戈兰高地的“主权”。包括叙利亚在内的一些国家和地区组织对此表示反对和谴责。25日，特朗普在白宫与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈，并签署公告正式承认以色列对戈兰高地的“主权”。

戈兰高地是叙利亚西南部一块狭长地带。以色列在1967年第三次中东战争中占领这一战略要地，实施控制和管辖，拒绝归还叙利亚。国际社会不承认该区域为以色列领土。联合国安理会1981年通过的第497号决议明确表示，以色列将其法律、管辖权和行政机构强加于戈兰高地的决定是“完全无效的，不具国际法律效力”。

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)