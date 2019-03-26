中韩同促针刀医学交流友好篇章

受韩国卫生产业发展研究所和大韩韩医学会邀请，中华中医药学会针刀医学分会主任委员李石良教授和前任主任委员郭长青教授日前赴韩国出席第十届全球卫生保健与医疗旅游业论坛暨韩国医疗2019学术会议。作为中韩医学交流的传统项目，中华中医药学会与大韩韩医学会每年互派学者参加学术年会，以增进中韩友谊、促进传统医药学术交流。

这次会议设立了不同专业的众多分会场，来自中、美、德、意、俄、印、阿联酋等十余个国家的专家和韩国本土参会代表数千人出席了大会。

李石良教授现任中日友好医院针灸科主任，同时是北京大学医学部教授、北京中医药大学以及福建中医药大学教授，博士生导师，主要研究方向为超声可视化针刀微创技术在慢性软组织疾病与疼痛领域的应用。在从事临床工作的30余年中，李石良教授主持了多项研究课题，他的著作《针刀应用解剖与临床》，奠定了针刀医学临床解剖学的基础，并为针刀临床治疗向可视化、精准化、标准化发展提供了可能，改善了传统针刀技术在临床应用中多依赖医生经验与徒手定位治疗的现状，明显提高了针刀技术在疼痛疾病治疗领域的成功率，并为针刀医学技术人才培养提供了更科学的依据。

郭长青教授是北京中医药大学教授、博士生导师。在郭长青教授主持下，该校形成了从本科到研究生（含硕士和博士）教育以及博士后科研流动站在内的系列化针刀医学高等教育及科学研究体系，几年来承担了多项国家级的针刀医学课题，成果丰硕。

在大韩韩医学会分会场，李石良教授和郭长青教授分别向韩、意、印、阿联酋、乌兹别克斯坦等国学者进行了学术演讲，李石良教授向国际同行介绍了中国针刀医学研究的最新进展----超声引导下针刀松解腕横韧带的临床解剖学研究，展示了中国在超声可视化针刀微创技术领域研究的最新进展，彰显了中国作为针刀技术的原创国在针刀超声可视化前沿技术研究方面的领先优势。郭长青教授向大会展示了中国在针刀临床技术规范化研究方面的成就。（记者：闫铮）

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