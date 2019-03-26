德媒：德国拟投入500亿欧元改造升级国家铁路网

德国媒体近日报道说，德国联邦政府拟于未来10年投资约500亿欧元，改进陈旧落后的国家铁路网。

据报道，德国财政部推出了一项总额约500亿欧元的投资计划，从2020年开始总共为期10年。但德国财政部并未就此作出回应。德国联邦交通部表示，与德国铁路公司的相关谈判仍在进行中。

报道说，德国联邦政府每五年重新审核一次对德国铁路公司的投资计划，目前每年向德国铁路公司投入35亿欧元。未来拟进一步追加投资额度，从2020年开始，前五年每年追加投资将超过10亿欧元，之后五年每年追加投资将超过20亿欧元。新的追加投资还需联邦议院批准。

德国铁路公司一位发言人表示，采用十年期投资改造方案是对各方都有利的选择。整个计划的可靠性大幅增加，德国铁路公司可以更好地协调改造施工进程，大幅降低对铁路正常运营的影响。

据报道，目前德国铁路网运营状态不佳，有近1500公里的线路需要进行改造更新，部分线路的饱和度已达140%，导致德国铁路晚点率居高不下，引起德国民众的普遍不满。（记者李萌）

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