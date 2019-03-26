中法全球治理论坛在法国巴黎成功举办

人民网巴黎3月26日电（记者 柴哲彬 赵铎）在习近平主席对法国进行国事访问期间，由中国国务院新闻办公室和法国外交部共同主办的中法全球治理论坛，因习近平主席、马克龙总统、默克尔总理共同出席论坛闭幕式并发表演讲，引起全世界的广泛关注。

3月25日，论坛开幕式在法国总统府报告厅举办。中法双方有关政府部门高级别官员、高端智库专家学者、知名企业高层和国际组织代表共300多人参加。

中宣部常务副部长、国家高端智库理事会理事长王晓晖在开幕致辞中表示，这是中法双方首次举办全球治理论坛，具有开创性和标志性。中法在全球治理上有很多共识，携手推动达成《巴黎协定》，成为全球气候变化治理史上的里程碑。针对人类面临的全球化挑战，完善全球治理需要凝聚共识、需要加快变革、需要伙伴关系、需要包容普惠，秉持共建共商共享的全球治理观，坚持多边主义，倡导全球事务由各国协商来办、治理成果由各国共享，推动建设开放、包容、普惠、平衡的经济全球化。中国提出“一带一路”倡议，就是要实现共赢共享发展，构建人类命运共同体。

一天来，与会代表围绕“‘一带一路’与互联互通”“多边主义与全球治理”“数字治理的挑战与机遇”“气候变化和生物多样性”等议题，进行了坦诚、充分、务实的研讨，达成了许多重要共识：增进了共建“一带一路”的共识，让世界包容性经济前景更加广阔；增进了全球治理多边主义的共识，在单边主义、保护主义抬头之际，这种共识弥足珍贵；增进了加强数字治理的共识，建设更安全、更开放、更公平的数字世界；增进了合作应对气候变化挑战的共识，坚定了应对全球气候变化、维护生物多样性的信心和决心。

与会代表普遍认为，中法在全球治理方面有着广阔的合作空间，希望保持两国全球治理对话交流常态化机制化。

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