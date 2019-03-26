尼斯夜谈、战机护航、凯旋门迎宾，一场特殊之访来了

当地时间3月24日，习近平欧洲之行进入最后一站——法国。习近平不止一次说过，中法是特殊的朋友。今年是新中国成立70周年和中法建交55周年，习主席在这样一个特殊年份访问法国，具有特殊意义，国际社会也特别关注。

“我带着对法国人民的特殊情谊而来”

此访之前，习近平在法国《费加罗报》发表题为《在共同发展的道路上继续并肩前行》的署名文章。他这样写道：我带着对法国的美好情感而来，带着对法国人民的特殊情谊而来，带着对中法关系的殷切期望而来。

△习主席发表在《费加罗报》的署名文章。五年前，他同样是在这份报纸上发表了题为《特殊的朋友 共赢的伙伴》的署名文章。（央视记者陈明磊提供）

每当中法两国元首见面，几乎都要重温几段共同的记忆：法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，是第一个同中国建立全面战略伙伴关系的西方大国，是第一个同中国开展民用核能合作的国家……

五年前，习主席在巴黎举办的中法建交50周年纪念大会上动情回忆说：“中国共产党老一代领导人中很多是在法国负笈求学的。由于这个原因，我青年时代就对法国文化抱有浓厚兴趣，法国的历史、哲学、文学、艺术深深吸引着我。”

△今年恰好是留法勤工俭学运动100周年。当年，邓小平等300多人来到法国小城蒙达尔纪学习和工作。这是位于蒙达尔纪的邓小平广场。（央视记者康玉斌拍摄）

△中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆。（央视记者康玉斌拍摄）

中法是东西方两大文明的代表，中法友谊有着深厚的根基。十多年前，中法就互设政府文化混合委员会。习主席这次在署名文章中提到：去年，中国留法学生数量接近4万，10万多法国学生学习中文。

△坐落在巴黎塞纳河左岸的巴黎中国文化中心2002年11月29日在法揭牌，是中国在欧洲设立的第一个文化中心。（央视记者郝晓丽拍摄）

习主席访法有“说法”：三个始终没有改变

3月24日下午，在结束对摩纳哥的国事访问后，习近平乘车返抵法国尼斯。之所以说“返抵”，是因为习主席去摩纳哥就是从这里走的。当晚，在尼斯的海燕别墅，习主席会见了法国总统马克龙。

△海燕别墅，建于二十世纪初，濒临地中海，是法国著名古希腊风格建筑。1966年被法国文化部列入历史遗产纪念名录。现为对外开放的博物馆。

△海燕别墅内庭（央视记者王哈男拍摄）

在会见时，习近平说，当前国际形势和两国关系都发生了很大变化，但有几点始终没有改变，一是中国对中法关系的重视始终没有改变，二是中法对和平、发展、公平、正义的共同追求始终没有改变，三是中法合作互利共赢的属性始终没有改变。

△这是习近平夫妇和马克龙夫妇当晚合影的台阶。（央视记者李铮拍摄）

△当天，马克龙总统就在社交媒体上发布了这样一段感言：“我非常高兴能够迎接习近平主席夫妇到访。这次访问将进一步深化我们两国的战略合作伙伴关系。法国、欧洲与中国将更加明确在一个强有力的多边主义体系中扮演的角色。”（央视记者康玉斌提供）

当天晚上，马克龙还向习近平赠送一份珍贵的礼物——1688年法国出版的首部《论语导读》法文版原著，作者是17世纪的法国人弗朗索瓦·贝尼耶。马克龙介绍说，《论语》的早期翻译和导读曾对孟德斯鸠和伏尔泰的哲学思想有过启发。这部《论语导读》原著目前仅存两本，一本送给习主席，另一本存放在巴黎的法国国立吉美亚洲艺术博物馆。习近平说，这个礼物很珍贵，我要把它带回去收藏在中国国家图书馆。

△赠书现场。（新华社图片）

凯旋门下的欢迎仪式

3月25日上午，习主席乘专机从尼斯飞赴巴黎，此次访问的主要行程将在这里展开。《时政新闻眼》发现，五年前习主席访法也是安排了三天行程，造访了里昂、巴黎两座城市。

△上午10点30分左右，习主席的专机在从法国尼斯飞往巴黎途中，法方阵风战机护航。（央视记者李铮拍摄）

△当天中午，习近平专机抵达戴高乐机场。这是舱门开启前工作人员在做准备工作。（央视记者拍摄）

△香榭丽舍大街沿途两侧欢迎习近平的人群。（央视记者张晓鹏拍摄）

△荣军院道路一侧悬挂中国国旗（央视记者张淳拍摄）

△巴黎玛丽格尼大街上的中国国旗（央视记者段德文拍摄）

△法国总统官邸爱丽舍宫悬挂中国国旗。（央视记者耿小龙拍摄）

△法国国民议会悬挂中国国旗。（央视记者耿小龙拍摄）

当天下午，马克龙总统在巴黎著名的凯旋门为习主席举行了隆重的欢迎仪式。

△凯旋门正中央挂巨型法国国旗。只有在法国举行最重要的节庆和纪念活动的时候，才会有如此安排。（央视记者郭晓龙拍摄）

△无名烈士墓前，工作人员正在铺设红地毯，为当天下午迎接习主席的欢迎仪式做最后的准备。（央视记者邹合义拍摄）

在法国，国事访问的欢迎仪式按惯例是在总统府爱丽舍宫举行。据了解，在凯旋门举行欢迎仪式只有过一次先例，是在2014年6月5日欢迎英女王伊丽莎白二世访问法国。

△凯旋门是拿破仑为庆祝1805年奥斯特里茨战争胜利而建，1806年奠基，1836年落成。凯旋门高49.54米，宽44.82米，厚22.21米，中心拱门高36.6米，宽14.6米。巴黎12条大街都以凯旋门为中心向四周放射，成为欧洲大城市的设计模板。（央视记者杨立峰拍摄）

△在凯旋门两面门墩的墙面上，有4组以战争为题材的大型浮雕：“出征”、“胜利”、“和平”和“抵抗”。（央视记者张晓鹏拍摄）

△欢迎仪式前礼兵入场。（央视记者张晓鹏拍摄）

在凯旋门，两国元首前行至无名烈士墓前肃立，向无名烈士墓献花。

△凯旋门下的无名烈士墓。法国议会1919年以隆重安葬一名无名烈士的方式悼念150万名在一战中阵亡的法国官兵。无名烈士墓建于1920年11月11日（一战停战两周年纪念日），其上铭刻“这里安息着一名为国捐躯的法国士兵”，并从1923年11月11日起点燃长明火。（央视记者张晓鹏拍摄）

△习近平献给无名烈士墓的花束。（央视记者张晓鹏拍摄）

习近平分别同法国官方代表、长明火委员会成员代表握手，在贵宾簿上签名，同法国老战士和荣誉军团旗手握手。

△前来参加欢迎仪式的法国老战士（央视记者张晓鹏拍摄）

△法国老战士列队。（央视记者张晓鹏拍摄）

△习近平和马克龙在贵宾簿上签字。（央视记者李铮拍摄）

△在100多名法兰西共和国卫队骑兵和摩托车队的护卫下，两国元首乘车前往爱丽舍宫。（央视记者耿小龙拍摄）

习近平：中法双方在这三个方面要做得更好

欢迎仪式结束后，习近平在爱丽舍宫与马克龙总统会谈。两国元首一致同意，在新的历史起点上打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系。

△爱丽舍宫始建于1718年。1879年，法兰西第三共和国总统麦克马洪颁布法令，正式确定爱丽舍宫为总统府。其名称“lyse”来自希腊神话中的至福乐土，意为回归安静或回归纯净的乐土。（央视记者石伟明拍摄）

△在爱丽舍宫迎候两国元首的礼兵（央视记者李辉拍摄）

△在爱丽舍宫等待两国元首的各国记者。（央视记者张淳拍摄）

习近平在会谈时说，要把中法关系发展好，政治互信是关键，务实合作是必由之路，国民感情是基础。新形势下，中法双方在这3方面要做得更好。他说，我们赞赏总统先生多次表达同中方开展“一带一路”务实合作的意愿，双方要落实好“一带一路”第三方市场合作示范项目。

马克龙表示，法方愿同中方加强航空、航天、核能、农业、金融、科研、汽车制造、养老服务等领域合作，对接法国“未来工业计划”和“中国制造2025”。

会谈后，两国元首共同见证了第三方市场合作等双边合作文件的交换。

△两国元首在这里见证合作文件交换并共见记者。（央广记者刘会民拍摄）

△现场原声：习近平同法国总统马克龙共见记者。（央广记者刘会民录制）

3月26日，习主席此次欧洲之行的国事访问活动进入最后一天。他将参加多场重要活动，并会见法国总理菲利普和两院议长。

监制：申勇 杨继红

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编辑：罗潇 陶静怡

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