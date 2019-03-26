菲律宾经济形势介绍会在北京举行

人民网北京3月26日电 （记者黄发红）近日，菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯三世率代表团访问中国，并在北京举行了菲律宾经济形势介绍会。菲方经济及基础设施高级官员在会上介绍了菲律宾经济中长期强劲增长预期，来自北京及周边省市约500名中国投资者参加。

会上，菲律宾政府官员介绍了本国“大建特建”计划下的诸多基建项目，并邀请中方投资者赴菲投资兴业，把握菲经济持续增长带来的大好机会。

菲律宾是近年来增长最快的经济体之一。截至2018年第四季度，其国内生产总值连续15个季度增长超过6%。

菲律宾经济增速快、质量高，多项经济指标表现突出，包括财政状况稳健、外汇储备充沛、通胀预期低、以及年轻且受过良好教育的年轻人口数量不断增长。这吸引了更多外商投资，政府对教育和卫生投资持续增长，金融和银行体系稳定。

在开幕致辞中，财政部长多明格斯阐释了菲律宾和中国的健康经贸关系。中国是菲律宾最大的进出口市场之一，也是菲律宾最主要的外商直接投资来源国之一。多明格斯还强调了菲律宾“稳固的财政状况”已经为菲政府宏大的基础设施建设计划铺平了道路，并且和中国的“一带一路”倡议相呼应。“菲律宾和中国都已为经济发展做好充分准备。菲律宾的经济正在快速发展，税务改革越来越有利营商，是完美的投资地。我们希望在未来几年创建一个无缝的物流网络、最佳实践交流，以及无边界的合作。” 多明格斯说。

公造部部长维拉尔分享了菲律宾“大建特建”项目的重要性，它不仅是一个目标，而是一个“基础设施建设的黄金时代；我们的目标不只是建设——而是可持续的建设。”

基地转化署总裁兼首席执行官迪松则盛邀在座嘉宾到杜特尔特总统设想的克拉克大都市去投资。“我们与中国的合作从未如此紧密，中国公司——包括国有公司及私营企业在菲律宾的投资将进一步加强两国的伙伴关系。”

中央银行副行长吉尼根多的发言强调了菲律宾的经济发展是具有“广泛基础的，有强劲的消费能力及工业和制造业复苏的支撑。根据目前的市场预期，通胀率将进一步降低，与菲律宾央行制定的2019-2022年通胀目标及政府的非货币政策保持一致。”

中国银行首席经济学家曹远征、中海油气电集团董事长武文来参加了随后举行的分组讨论会，并表示中国投资者致力于为菲律宾“大建特建”倡议寻求高质量的服务和投资。曹远征对中菲两国“共建一个美丽新世界”表示乐观，并表示中国人民对于菲人民怀有“美好感情”。

近年来，菲律宾不断扩大外资开放力度，并持续优化经商环境。因此，菲经济官员认为中国在菲律宾的投资仍有很大的增长空间。

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