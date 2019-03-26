“设计中国”展览亮相罗马国立当代艺术博物馆

“设计中国”展览现场

人民网北京3月26日电 （记者林露）近日，“设计中国”展览在意大利罗马国立当代艺术博物馆开幕，16个（组）中国设计师（团队）的近百件作品精彩亮相。

该展览由国务院新闻办公室指导支持，由经济日报社主办，艺术与设计杂志社承办，意大利24小时太阳报、中央广播电视总台、意中联合会、海尧控股等协办。

两千多年前，长安和罗马作为古丝绸之路的两端，首次连接了东方与西方。历经两千余载的时光变迁，丝路上的两国使者依然保持着友好往来，中意经济、文化层面的交流始终与时代同行。在新时代背景下，中意两国除了延续传统领域合作外，还在艺术设计等文化领域挖掘出新潜力。

此次展览聚焦中国非物质文化遗产传承与时尚设计创新两个方面，通过展示具有深厚历史文化底蕴的时尚设计作品，表达中国时尚设计师对人类命运共同体的关注和为人民对美好生活的向往所做的努力，呈现出一个自信、包容、发展、创新的文化中国形象。

中国设计师融合中国文化设计出品茶用具

中国设计师以民族乐器为灵感设计出精美的首饰

近年来，越来越多的中国设计师走向米兰设计周的舞台，获得来自意大利和世界设计领域人士的关注和赞赏。在经济发展方式转型升级，人民对美好生活向往和精神需求不断提升的背景下，中国设计的力量也在逐渐崛起。

设计，不但是与时俱进的创新，也是人类命运共同体的有机组成部分。此次赴意展出的近100件作品直观具体地展现了“中国图卷”和改革开放以来中国设计师处理新旧文化的经验，展现了当代中国风貌。同时，本次活动促成了中意两国设计师和艺术家切磋技艺、碰撞灵感，将会更好地推动设计、艺术等人文领域的深入合作，为增进中意两国人民相互了解和友谊作出积极贡献。

“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”。此次由中国艺术与设计杂志社带来的中国设计作品，既构建了中国当代设计的现实框架，也在多个层面为意大利观众提供观察中国的新视角。

(责编：袁勃)