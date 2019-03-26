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农林废弃物可转化为高品质航空燃料

2019年03月26日10:15  来源：新华网
 

中国研究人员在最新一期美国《焦耳》杂志上报告说，人们将“柴禾”变为飞机燃料的愿望有望成为现实，近期他们成功将农林废弃物转化为高密度航空燃料，使用这种燃料有助于降低航空器的二氧化碳排放。

据介绍，农林废弃物的主要成分——构成植物细胞壁的木质纤维素是丰富的可再生资源，其原料成本低廉、来源广泛。研究人员采用两步法，将木质纤维素高效转化为2,5-己二酮，并将后者转化为具有支链结构的多环烷烃燃料。两步的碳产率均在70%以上，且这种燃料具有密度高和冰点低的特点。

研究显示，这种燃料可作为高密度先进航空燃料单独使用，也可作为燃料添加剂，提高航空煤油的体积热值。中国科学院大连化学物理研究所研究员李宁说，这种燃料来自生物质，比传统航油的体积热值高，利用这种高密度航油可在相同油箱容量下显著增加飞行器航程和载荷，从而有助于降低二氧化碳排放。

李宁对新华社记者说，该工艺的商业化还需要3年到5年时间，目前最大的问题是纤维素氢解反应需要使用对环境和健康有害的二氯甲烷，下一步他们将探索使用环境友好的有机溶剂替代二氯甲烷。（记者周舟）

(责编：刘晓琰(实习生)、樊海旭)
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