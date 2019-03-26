“礼乐筑梦”中越青年儒家文化交流活动3月24日在越南首都河内举行。两国青年听古乐、诵经典，以书法、琴曲、歌舞等为媒介，交流对儒家文化的理解感悟，深化中越传统友谊。

古琴、书法、吟唱，不同的文化符号相互交融，中越两国艺术家共同演绎别样的《阳关三叠》；“云对雨，雪对风，晚照对晴空。”河内国家大学下属外语大学附中的同学们用中文吟唱《声律启蒙》，声韵协调、如同天籁；古文吟诵《关雎》《劝学》，书声琅琅、掷地有声。

古筝、排箫、竹筒琴等民族乐器合奏的《高山流水》，让现场观众仿佛置身山水间，聆听古人对知音的诠释。白衣翩翩、油伞旋转；杨柳依依，长袖飘香。南宁师范大学学生表演的古风舞蹈《风筝误》以及河内大学孔子学院舞蹈队表演的古典舞《采薇》，舞出阵阵中国风。

精彩的节目赢得观众的阵阵掌声。中国青年现场学唱越南官贺民歌，越南青年则积极参加剪纸、书法、编中国结等中国传统文化体验活动。

“儒家文化在中国、越南以及亚洲其他一些国家都发挥了重要作用，对人们的价值观产生影响。以儒家文化为主题的交流活动，有利于促进越中文化交流，增进两国民众相互了解。”越南外交部东北亚司副司长杜南忠表示。河内大学孔子学院中方院长覃小禾对本报记者说，两国年轻人积极参与“礼乐筑梦”活动，这有利于增强年轻人对儒家文化的了解，促进儒家文化的传承。

据悉，“礼乐筑梦”活动是今年澜湄周系列活动之一，活动由广西广播电视台、河内大学、广西南宁师范大学联合主办，由河内大学孔子学院承办。广西广播电视台副台长范易表示，希望通过文化上的互学互鉴，让澜湄六国青年进一步了解和尊重澜沧江—湄公河流域国家的文化多样化，增进青年人的文化认同和情感认同，深化年轻一代对澜湄合作机制的认识和支持，为推动澜湄流域文化发展振兴、建设澜湄国家命运共同体提供新思路、新动力。

在活动上演奏了中阮、口笛等乐器的南宁师范大学学生高磊、张莎琪对本报记者表示，通过澜湄周交流，我们以广西特色的民族乐器为纽带，增进了同越南年轻人的友谊，同时也领略了越南官贺民歌、国服奥戴等风采。

河内大学中文系学生武氏鸿雁参与了舞蹈《好日子》和越南奥戴秀。“今天的交流，让我见识了更多中国民族乐器和民族艺术，丰富了我对中国文化的了解，非常开心！”武氏鸿雁对本报记者说。

“文化是促进国与国之间交流的重要桥梁，希望两国青年通过友好交流，为两国关系发展作出更大贡献。”河内大学副校长、河内大学孔子学院理事会主席阮氏菊芳说。

中国驻越南大使馆文化参赞彭世团表示，希望通过丰富多彩的交流活动，促进中越两国民心相通，为“一带一路”建设和澜湄合作奠定坚实的民意基础。

（本报河内3月25日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 17 版）

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