“太让人震撼了！”

“非常惊艳！”

“这些都是具有历史性成就的作品！”

……

3月24日，法国巴黎中国文化中心内人头攒动，中国画、油画、雕塑……一件件展品拉近了中法两国艺术家的距离，与会嘉宾不时驻足细细品味，发出阵阵赞叹。

为庆祝中法建交55周年以及纪念留法勤工俭学运动100周年，由中国美术馆、巴黎中国文化中心和中外文化交流中心共同主办的“感知中国·意在巴黎——庆祝中法建交55周年暨纪念留法勤工俭学运动100周年中国美术馆馆藏艺术精品展”当天在巴黎中国文化中心开幕。这既是一次中法友好交往的艺术回顾，也是一次中法文化交流互鉴的重要机会。

中宣部副部长蒋建国在致辞中表示，此次展览是落实中法两国元首关于扎实推进人文交流、加强青年领域交往合作重要共识的一项具体举措，对推动新时代中法艺术交流合作具有重要意义。

据悉，本次展览从中国美术馆收藏的中国留法艺术家近500件作品中精选了36件，包括中国画、油画和雕塑，曾经赴法求学的徐悲鸿、林风眠、刘海粟等艺术大师的作品都在其中。

据中国美术馆馆长吴为山介绍，该展览旨在通过“中国留法艺术家的作品回到法国”的交流形式讲述中国艺术故事，推动中国艺术的交流、分享与传播。

“中国艺术家的作品非常惊艳。艺术是跨越国界的，通过这些艺术家的作品，我们可以更好地了解中国。”法兰西艺术院通讯院士迪埃·贝汉姆对本报记者说。

法国纪录片导演夏尔对记者表示，艺术是沟通民心的一座桥梁，“我们通过一幅幅画、一件件雕塑了解法中友好交往的历史，也展望两国新的交流和合作。希望会有更多这样的交流活动，让更多法国人聆听中国故事。”

中法两国建交55年来，人文交流是两国关系重要组成部分。“此次画展展出的许多作品体现出了东西方艺术的融会贯通，交流互鉴使得法中两国文化更加闪耀。”法国雕塑家、法兰西学院院士让·卡东对记者表示，法中两国近年来举办了文化年、艺术展、电影节等形式多样的文化活动，形成了良好的基础。“以建交55周年为契机，我们要继续努力，为法中两国友好关系增添新的活力。”

法国油画家、雕塑家、法兰西艺术院主席皮埃尔·卡隆深情回顾了自己和中国学生的深情厚谊。“留法勤工俭学运动在新中国的历史上留下了浓墨重彩的一笔。100年来，法国教师和中国学生之间的情谊一直都没有中断。”

惟以心相交，方成其久远。相信这些刻载着历史印记和洋溢着新时代艺术创新精神的精彩作品，能将中法两国人民的心拉得更近。

（本报巴黎3月25日电）

《 人民日报 》（ 2019年03月26日 17 版）

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